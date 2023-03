Con charla informativa Servicio del Patrimonio difundió detalles de convocatoria al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos 2023





Alrededor de 15 personas participaron el pasado viernes en una charla informativa on line sobre el Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos (FMIM), a cargo del coordinado del director nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Alan Trampe.



Las postulaciones al fondo, que cuenta con con un presupuesto máximo estimado de $1.169.300.000, se encuentran abiertas hasta el 31 de marzo. El programa financiará iniciativas en dos categorías: equipamiento museográfico y puesta en valor de colecciones patrimoniales. El monto máximo por proyecto para equipamiento museográfico será de $40.000.000, y para colecciones, $20.000.000.



Pueden participar aquellos museos que no reciban financiamiento del Estado y presenten un certificado de ficha actualizada emitido por el Registro de Museos de Chile, lo que implica tener la totalidad de los datos solicitados al momento de postular. No podrán participar aquellos museos que hayan sido beneficiados con asignación de recursos en la convocatoria 2022 del FMIM, ni las instituciones que hayan recibido recursos en convocatorias anteriores y, cumplido el plazo de vigencia del convenio, no cuenten con el Certificado de Ejecución Total al momento de postular.



Las bases para la convocatoria 2023 están disponibles en https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/abiertas-las-postulaciones-al-fondo-para-el-mejoramiento-integral-de-museos-2023 y las postulaciones se recibirán exclusivamente en formato digital en el correo subdireccion.museos@museoschile.gob.cl hasta el viernes 31 de marzo, a las 23.59.59 horas.



Junto con invitar a todos los museos que puedan participar a revisar cuidadosamente las bases para realizar una postulación adecuada y admisible, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, indicó que quienes tengan dudas respecto del programa pueden contactarlo vía correo electrónico: pablo.quercia@patrimoniocultural.gob.cl