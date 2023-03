Con tres nuevos invernaderos, pareja natalina apuesta por cultivos hidropónicos | Venden hortalizas principalmente a pizzerías, hoteles, negocios de barrio y confían expandirse a Punta Arenas en la próxima temporada agrícola







“Ella es más tímida”, dice Luis Vargas. “Él, es más bueno para palabrear”, replica Teresa Navarro. “Ahí, trabajando en la pesquería, limpiando productos del mar, nos conocimos. Pasamos del mar a la tierra”, cuenta Luis. “A mí siempre me gustó la tierra, pero me faltaba la compañía”, remata ella, mientras se abrazan y ríen, en medio del pequeño imperio de hortalizas verdes que levantaron en la turística ciudad de Puerto Natales, de cara al cerro Dorotea, antesala a las emblemáticas Torres del Paine.



En menos de cuatro años, construyeron con apoyo de INDAP nueve invernaderos, los últimos tres -recién inaugurados – alcanzan una extensión de 240 metros cuadrados cada uno. Ahí la rúcula, lechugas, albahaca, y ciboulette quedan perfectamente distribuidos en las camadas hidropónicas que facilitan el manejo.



Todos los días reparten sagradamente su cosecha en las más importantes pizzerías de la ciudad. También en hoteles y negocios de barrio que optan por la frescura y calidad de los productos regionales.



“Vamos a construir otros dos invernaderos hidropónicos para la próxima temporada, nos gustó el sistema, porque ahorra agua y la temporada la podemos extender por más tiempo. Vamos a seguir perfeccionándonos”, va narrando entusiasmado Luis cada nuevo paso que se viene.



En poco tiempo han logrado tener guatero, riego tecnificado, maquinaria de apoyo y se han transformado en un referente modelo en la región. No sólo construyen ellos sus invernaderos, sino que apoyan a otros vecinos durante el invierno, época en que no hay producción.



“Hemos hecho muchos invernaderos. Lo más difícil es colocar el plástico. Hay que hacerlo en verano, con buena temperatura para que no ceda después con los fuertes vientos”, explica Luis.



Testigo de la hazaña fue el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, que participó de la inauguración de los tres nuevos invernaderos hidropónicos que tiene la pareja y la entrega de un estanque acumulador de agua.



Durante su visita a la zona, Rojas valoró el esfuerzo y el entusiasmo de la pareja natalina e instó a la juventud a atreverse a emprender en la agricultura, destacando que en la región existe un gran potencial para crecer y un trabajo intersectorial coordinado que está llano a apoyar la soberanía alimentaria.



En el recorrido por el predio participaron la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez; la seremi de Agricultura, Irene Ramírez; el director de INDAP, Gabriel Zegers, y funcionarios públicos.