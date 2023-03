Curso de Maestras y maestros constructores inició con 23 beneficiarias y beneficiarios en la región de Magallanes

La iniciativa, ejecutada a través de Sence, forma parte de una alianza colaborativa entre los ministerios del Trabajo, Vivienda y la Cámara Chilena de la Construcción para capacitar e intermediar laboralmente en oficios para el rubro de la Construcción.

Punta Arenas, 13 de marzo de 2023.- Los 23 primeros beneficiarios y beneficiarias del programa “Construye Empleo” en Magallanes se encuentran ad portas de egresar del curso “Maestras y maestros de la Construcción para viviendas de calidad”, capacitación que, en poco tiempo, les permitirá insertarse laboralmente en dicho rubro.

Esto gracias a la alianza colaborativa generada entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que, a través de Sence Magallanes, ejecuta este programa en la región.

El objetivo de esta iniciativa es lograr la capacitación y colocación laboral de trabajadoras y trabajadores calificados para el sector de la Construcción y con ello responder a la política de Gobierno de construir un total de 260 mil viviendas sociales de calidad en los próximos 4 años, de las cuales, 3.500 se proyecta ejecutar en la región de Magallanes.

El programa fue destacado, además, por su contribución a la participación igualitaria de hombres y mujeres. Así lo expresó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia: “En el MINVU las mujeres juegan un rol protagónico en todas las etapas que conlleva la entrega de subsidios. Por esto el Plan de Emergencia Habitacional, a través de la iniciativa “Formación de maestros y maestras” dispone de herramientas específicas para la incorporación femenina en la construcción de los conjuntos habitacionales. Destacamos a las mujeres que han incursionado en este ámbito laboral, derribando barreras de género, lo que es importante visibilizar en este mes”, señaló.

Para conocer la experiencia de las alumnas y alumnos que hoy se capacitan bajo el alero de este programa, la Seremi del Trabajo, en conjunto con el Seremi de Vivienda, la Seremi de la Mujer, la directora (s) de Sence Magallanes y el Presidente de la CChC Punta Arenas visitaron una de las clases prácticas en que se destacó una mayoritaria participación femenina.

En palabras de la autoridad laboral, Doris Sandoval, “en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una de las actividades que quisimos realizar es visitar este curso y destacar la presencia de 12 mujeres, quienes con mucha valentía y compromiso están formándose como futuras maestras carpinteras en un rubro que, como sabemos, es altamente masculinizado. Hoy, como política de nuestro gobierno, liderado por el Presidente Gabriel Boric, estamos ejecutando este programa con perspectiva de género, acompañando la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones para desarrollarse en este ámbito”.

El programa cuenta con tres líneas principales de intervención: La primera es la formación, donde se busca el desarrollo de competencias según lo requerido por la industria; la segunda es intermediación laboral, que se traduce en esta alianza con el sector privado para la incorporación de las egresadas y egresados del curso; y, por último, la perspectiva de género, en que se potencia y acompaña el ingreso de mujeres a este tipo de trabajos.

Así lo explica la directora (s) de Sence Magallanes, Doris Manquián: “En la ejecución de este programa colaborativo, nosotros como institución somos clave en el proceso, ya que entregamos y dirigimos las capacitaciones para hombres y mujeres. Estas capacitaciones tienen una instrucción específica que es construir viviendas de calidad que también es una medida presidencial. En ese tenor se orientan las capacitaciones, donde también existe una perspectiva de género. La idea es que las mujeres se puedan capacitar en estas áreas y se pueda intermediar para su ingreso al mundo del trabajo”.

Sobre lo mismo, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, agregó que “en este gobierno de ‘Chile para Todas’, estamos priorizando la capacitación de mujeres en un rubro que tradicionalmente ha sido para hombres. Este es un curso donde más de la mitad de las alumnas son mujeres y que, con este convenio que tenemos con la Cámara Chilena de la Construcción, lo más probable es que ellas se inserten a trabajar en este rubro”.

Al respecto, el presidente regional de la CChC, Omar Vargas, señaló que, “hay un desafío de construir 260 mil viviendas y para conseguirlo se necesita gente capacitada y certificada que pueda ingresar a nuestro sector con el fin de lograr esta meta tan ambiciosa que puso el Gobierno. Por tanto, mientras haya actividad regional, habrá espacio para que entren trabajadores a la industria y, en ese sentido, es súper importante que las mujeres ingresen también a nuestro sector”.

Experiencia de alumnas

Con miras a buscar la igualdad de género en el acceso y permanencia en el trabajo, partiendo desde la capacitación, se han generado diferentes acciones, tales como: la implementación de subsidios de cuidado infantil, subsidios de alimentación, módulos sobre no discriminación y acoso laboral y, además, se determinó una cuota mínima de participación de mujeres de un 20% en todos los cursos a partir de este año.

Esta introducción de mujeres fue aplaudida por las alumnas que hoy se capacitan como maestras carpinteras y que aspiran a estar prontamente, trabajando en esta área.

Una de ellas, es María Elena Carimán, quien valoró el esfuerzo por incorporar más mujeres y por la oportunidad otorgada por Sence. “Estoy muy contenta. Encuentro genial que las mujeres se estén sumando a este rubro, porque se nos abre un mundo diferente, hay muchas áreas en la construcción donde las mujeres nos podemos desempeñar. La experiencia ha sido muy bonita y creo que todas las que estamos aquí opinamos igual, es maravilloso que se nos abran estas puertas”, expresó.

Una de las alumnas más jóvenes del curso, Paloma Ibarra contaba con conocimientos básicos de temas relacionados con construcción e instalaciones eléctricas. “Se me ha hecho súper lindo el curso, al principio la teoría me costó un poco, pero la práctica se me ha hecho súper entretenida y dinámica, porque el trabajo lo hemos hecho entre todos. Una tiene miedo de atreverse a un tipo de trabajo más pesado o que está más bien visto para hombres, pero yo lo recomiendo 100% para mujeres, porque yo sólo aquí en el curso he aprendido bastante y me gustaría mucho trabajar en esta área”, recalcó.

Para la región de Magallanes, a la fecha, se han adjudicado dos cursos para el programa “Construye Empleos” con cupo para 50 personas, divididos en dos cursos de 25 alumnos y alumnas cada uno y una duración de 128 horas cronológicas.