Estudiantes y docentes que viajaron al Continente Blanco invitan a participar de la próxima Feria Antártica Escolar

– Tras ganar la FAE 2022, dos equipos de Puerto Montt y uno de Talca concretaron el tan anhelado viaje a la isla Rey Jorge donde participaron de un programa de actividades científicas en base “Profesor Julio Escudero” del INACH. Hoy invitan a otras y otros jóvenes y docentes a postular a la nueva edición de esta cumbre de la ciencia polar estudiantil.

Punta Arenas, 29 de marzo de 2023.- La semana pasada se llevó a cabo la XIX Expedición Antártica Escolar (EAE) en donde participaron estudiantes y docentes de Puerto Montt y Talca que ganaron en 2022 la Feria Antártica Escolar (FAE), ambas iniciativas de educación que son organizadas por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Viajaron hasta isla Rey Jorge donde se sitúa la base “Profesor Julio Escudero” realizando allí un completo programa de actividades científicas. A su arribo y aprovechando las favorables condiciones climáticas, se efectuó una navegación hacia el glaciar Nelson y en su segundo día recibieron una charla del director del INACH, Dr. Marcelo Leppe Cartes, sobre la conexión de Sudamérica y Antártica antes de que los continentes se separaran y los últimos hallazgos paleontológicos de la Era de los Dinosaurios en cerro Guido, localidad de la provincia de Última Esperanza.

Además conocieron los laboratorios de la base. En la primera actividad fueron guiados por la Dra. Helga Handt, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que colabora con la Universidad de Santiago de Chile, quien les enseñó sobre las partículas de microplásticos que pueden encontrarse en la nieve, agua y sedimento. Posteriormente, pudieron aprender sobre los hongos que viven en la isla y que eventualmente podrían ayudar en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, un estudio que desarrollan los investigadores de la Universidad del Bío-Bío, Jaime Cabrera y Ramón Ahumada.

También se organizó una caminata para avistar fauna endémica, en la que pudieron observar lobos marinos, elefantes marinos, focas, pingüinos y aves voladoras. Durante su último día aprendieron de meteorología por parte del equipo de la Universidad de Santiago de Chile y lanzaron una radiosonda, dispositivo empleado para medir parámetros como temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento. Al finalizar el día se organizó un conversatorio con científicos y logísticos en el que presentaron las propuestas de investigación con las que ganaron la FAE 2022.

Los y las jóvenes agradecieron el recibimiento por parte de todas las personas que los acogieron en la base y los integraron en sus actividades diarias. “Nunca esperamos llegar tan lejos con la Feria Antártica Escolar, ha sido una experiencia fantástica; lo que más me gustó de este viaje fue compartir con todos en la base antártica, han sido muy agradables con nosotros y nos han mostrado parte de su trabajo que hacen con tanta dedicación. También observar los paisajes tan puros y ver que es un verdadero santuario para la naturaleza y los animales», opinó Jacinta Blanco, estudiante de cuarto medio del Liceo San José de Puerto Montt que ganó con el proyecto denominado “Desmarestiales como mitigadoras de la acidificación: un estudio comparativo de las macroalgas antárticas Himntothallus grandifolius y Desmarestia menziesii”.

Daniela Vidal concuerda con su compañera de equipo y añade: “Vivimos una experiencia increíble, nuestro arduo trabajo que hicimos para la FAE fue recompensado con todas las cosas que vimos estos días: los paisajes, animales hermosos como los pingüinos y las demás aves voladoras, la vegetación y las personas que nos recibieron de una forma tan maravillosa acá”.

“No me imaginaba lo hermoso que era este continente, nunca había visto nevar y me dejó impactado” sostiene con alegría Benjamín Sepúlveda de cuarto medio del Colegio Santo Tomás de Puerto Montt quien participó junto a su compañera Valentina Bahamonde y al profesor Eddie Morales con la propuesta: “¿Cómo afecta la bioacumulación de microplásticos en las tasas de filtración de las esponjas marinas antárticas?”. Agrega el joven que gracias a su participación en la FAE, “ya sé más o menos lo que quiero estudiar qué es más centrado en la biología y el medioambiente. Me gustaría volver a la Antártica siendo profesional”, afirmó.

Llaman a participar de la FAE 2023

En base a su experiencia vivida, los y las integrantes de la Expedición Antártica Escolar realizaron un potente llamado a otros jóvenes a participar de la nueva edición de la Feria Antártica Escolar, que este 2023 cumple veinte años, siendo un concurso único a nivel nacional cuyo premio principal es llevar a los equipos ganadores al Continente Blanco.

“Los insto a buscar algo que les apasione de verdad, porque cuando encuentras un proyecto que de verdad amas y no es tan solo un ‘trampolín’ para llegar a la Antártica puedes sacarle más provecho, aunque no ganes el concurso puedes hacer otras cosas a futuro y disfrutar del aprendizaje que has obtenido en el proceso. Así no se desanimarán si no lo logran”, expresa Jacinta. Daniela, en tanto invitó a que se “enamoren” de su investigación y la armen con gran dedicación: “Si quieren postular, no lo hagan solo por venir, encaríñense de verdad de su trabajo, póngale harto aprecio porque los demás valoran el esfuerzo y amor que uno tiene con su investigación”, comentó la joven.

Los docentes que participaron de la expedición también instan a sus colegas a postular de la FAE. “Ojalá más profesores tengan la oportunidad de venir acá junto a sus alumnos que son los que aprovechan la experiencia al máximo y son los más afortunados de conocer Antártica”, acota Daniel Altamirano, profesor de Química del Liceo San José.

La convocatoria no es solo para los profesores que imparten asignaturas científicas, sino que cualquier docente vinculado al establecimiento educacional puede apoyar a los y las estudiantes que deseen postular. Tal como lo hizo Laura Hormazábal, profesora diferencial del Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca que guió a sus estudiantes en su proyecto que trató sobre metodologías didácticas para el aprendizaje de la Antártica en alumnos con Trastorno del Espectro Autista. “Sé que muchos colegas del área de las Ciencias tienen en mente varios proyectos a desarrollar con sus estudiantes, pero en esta Feria todos pueden participar, incluyendo a los que somos del área diferencial. Yo los invito a atreverse a postular, con estas oportunidades se pueden abrir importantes puertas de aprendizaje para nuestros estudiantes”, destaca.

La coordinadora de la Feria Antártica Escolar de INACH, Jessica Paredes, menciona que en esta oportunidad podrán participar estudiantes de primero a tercero medio de establecimientos educacionales de todo Chile. “Invitamos a que postulen propuestas de investigación sobre ciencia antártica y que puedan ganarse un cupo para integrar la Expedición Antártica Escolar y viajar al Continente Blanco, a vivir un programa muy diverso de actividades científicas, de esparcimiento y de reconocimiento de este lugar”, señaló.

Las bases de la FAE ya están disponibles y pueden descargarse directamente desde la página web: www.inach.cl/fae.