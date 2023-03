Ferry Pionero encalló en rampa de Punta Delgada | La persona a cargo no habría estado atenta a la baja de marea en el momento

Una nueva situación involucra a un ferry de la empresa TABSA, y que detonó las molestias de los pasajeros, al no poder retornar este lunes 6 de marzo, desde la isla de Tierra del Fuego al continente. Las imágenes son elocuentes, literalmente el ferry Pionero de la empresa, encalló en la rampa de acceso de Punta Delgada.

Según información entregada por parte de la Capitanía de Puerto, el ferry Pionero encalló producto de una baja de marea, situación que lo mantiene en el mismo lugar hasta que vuelva a subir.

En paralelo, el concejal de la comuna de Porvenir Carlos Soto, manifestó su descontento, asegurando que el servicio de un tiempo a la fecha se ha vuelto malo, por no decir pésimo y los únicos afectados son los usuarios, “Me llama poderosamente la atención, todo esto que sucede, especialmente que el capitán de la nave no pudiera advertir un alza de marea, presumo que no estuvo en su puesto de trabajo por un tiempo prolongado”.

Sin embargo, el concejal Soto también aseguró que son reiterados los errores y accidentes en este último tiempo en la empresa, y que afectan no solamente al usuario chileno, sino que también al del país vecino. “Aparentemente se han tomado malas decisiones desde el nivel gerencial, colocando a personas que a simple vista no cuentan con la experiencia suficiente, lo cual tiene como efecto por ejemplo este tipo de errores”. Sentenció.

Por otro lado, la embajadora de Chile en Argentina Barbara Figueroa, estuvo por estos días en Punta Arenas, puesto que camioneros del país vecinos le manifestaron su descontento y realizaron reclamos a nivel de Cancillería, por los inconvenientes que han tenido con respecto al servicio de conectividad.

Hasta el momento la empresa naviera no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.