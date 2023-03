Gobernadora de la región de Aysén en la ONU: “Invitamos a todos los Estados a promover políticas públicas con enfoque de género que involucren a mujeres rurales”

Durante la mañana del viernes la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, fue parte de las expositoras de la Delegación de Chile ante la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).

Luego de la presentación realizada por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, titulada: “Avances en el empoderamiento de las Mujeres y Niñas rurales”, la primera autoridad regional de Aysén hizo uso del espacio brindado en el contexto de la 67 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW67).

“El Gobierno Regional de Aysén y su Consejo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2023, reiteran su compromiso a una mayor autonomía regional y desarrollo humano, permitiendo una amplia cobertura a las demandas de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en aquellas materias que impactan directamente en las necesidades, intereses y objetivos de las mujeres de nuestra región”, contó la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, a las y los representantes de los diferentes países participantes en el Salón Cuatro de la ONU.

La Gobernadora inició su discurso explicando dónde se encuentra la Región de Aysén, su extensión, cómo ha sido poblada, la invisibilización de las mujeres rurales y recalcó que “invitamos a todos los Estados a promover políticas públicas con enfoque de género que involucren a mujeres rurales, campesinas e indígenas y generen nuevas oportunidades y fuentes de trabajo”.

Además, precisó que el Gobierno Regional y su Consejo ha implementado: “Fortalece y Reactiva: Programa para Micro y Pequeñas Empresas”, que respalda a mujeres, personas pertenecientes a algún pueblo originario y negocios con característica rural.

Tras culminar las intervenciones, se abrió un espacio para que las y los representantes de distintos países pudieran realizar consultas acerca de los temas tratados por Chile. La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, fue la encargada de responder a todas las consultas.

“Nos ha acompañado una tremenda y diversa delegación y, entre ellas, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías, quien hizo una excelente presentación, explicando cuáles son los intereses, las inquietudes de las mujeres rurales de Aysén”, aseveró la representante ministerial.

Terminado el segmento destinado para Chile, siguió el turno de las y los líderes de Mongolia, quienes informaron sobre la realidad en su país, cómo están abordando desde diferentes áreas el poder respaldar, reforzar, y contribuir con el sector rural.

Al concluir el primer bloque, la Gobernadora manifestó que “es un orgullo ver cómo la política regional, el desarrollo de los territorios, los planes y programas que desde ahí nacen, tienen esta mirada con perspectiva de género y están abocados en nuestro caso a avanzar en el desarrollo de nuestro territorio y de las mujeres rurales”.

Durante la actividad, estuvo presente la Embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, la Senadora Yasna Provoste, y la alcaldesa de Camiña, Evelyn Mamani.

“Ha sido un orgullo escuchar la intervención de la Ministra Antonia Orellana y de la Gobernadora Andrea Macías en esta sesión de la CSW67, referida específicamente a la realidad de las mujeres y niñas rurales. Se ha destacado las políticas públicas que en Chile se están llevando adelante para la debida atención y la garantía de los derechos de las mujeres y niñas rurales en todos los ámbitos de la vida”, dijo la Embajadora ante la ONU, Paula Narváez.

Embajadora de la Mujer Rural

La Gobernadora el año pasado fue nombrada como Embajadora de la Década de las Mujeres Rurales por la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (Red Lac). Es por esto, que durante la jornada de hoy sostuvo una reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, de España, donde hablaron acerca de la importancia de las mujeres en política y le extendió la invitación para el V Encuentro de Mujeres Rurales de Latinoamérica y del Caribe que se realizará en Coyhaique, Región de Aysén, a fines de abril.

Después, la Gobernadora Macías llegó hasta las oficinas ubicadas en el edificio Church Center de las Naciones Unidas para realizar la exposición: “Mujeres Rurales en la Patagonia, historias y desafíos de América Latina”.

El panel estuvo integrado por la Secretaria Técnica de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (Red Lac), Anayansi Pérez, y por la miembro del directorio del Fondo de Resiliencia y Compromiso de la Comunidad Global, participante de GWL Voices, Carol Bellamy.

“Vine a la conferencia para aprender más, acerca de cómo las mujeres pueden participar en distintos aspectos de la vida. Me emocionó muchísimo lo que dijo la Gobernadora, me encanta ver mujeres que están en puestos de tomas de decisiones porque pueden hablar en nombre de las mujeres. Me impactó tanto lo que dijo ella y yo tengo la esperanza de que ella seguirá los esfuerzos que está implementando, que ella siga alentando a otras personas jóvenes, que podrán levantarse, seguir animando a otras mujeres”, dijo la camerunesa, Elsie Cabiford.

Desde el 24 al 28 de abril se realizará el V Encuentro Latinoamericano de Mujeres Rurales en la Región de Aysén, que congregará a mujeres de distintos países como Ecuador, Brasil, Panamá, entre otros.

“Uno de los principales retos que tuvimos en esta actividad, la Gobernadora de Aysén y por parte de la Red Lac, fue la declaratoria de la “Década de las Mujeres Rurales”. Muchos y muchas se han sumado. Vamos muy satisfechas por el trabajo realizado en la tarde de hoy”, concluyó Secretaria Técnica de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales (Red Lac)