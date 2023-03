INACH ilumina de morado el frontis de su sede en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres

Punta Arenas, 8 de marzo de 2023.- Entre las actividades que se organizan en la

conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, este 8 de marzo el Instituto Antártico

Chileno (INACH) iluminó su fachada principal con tonalidades moradas como una invitación

para reflexionar en torno a la igualdad, la participación y el empoderamiento femenino en

todos los ámbitos de la sociedad.

La subdirectora administrativa del INACH, Priscilla Aguayo Muñoz, destacó la importancia

de esta fecha y de visibilizar la labor de las profesionales que trabajan en la institución.

”Cada una de nuestras compañeras contribuye con su trabajo a avanzar en derechos y

oportunidades, a visibilizar desde Magallanes las brechas sociales, políticas, económicas y

culturales que persisten y a construir desde nuestro rol de servicio público junto a nuestra

comunidad, una sociedad más igualitaria, equitativa, segura y libre”, expresó.

Junto con esta intervención lumínica, el Instituto realizó jornadas de reflexión con los y las

funcionarias, la primera de ellas con funcionarias y sus niños, niñas y jóvenes, actividad en

la que se editó un video con testimonios sobre los derechos y desafíos de las mujeres.

También desde la base “Profesor Julio Escudero” las logísticas y científicas enviaron un

video en donde mencionaron los desafíos en los que debe avanzar la sociedad hacia los

derechos de las mujeres. Asimismo las profesionales que están en base Yelcho enviaron

una fotografía grupal en el marco de esta efeméride.

En este día también se compartieron los avances de la Mesa de Género del INACH. Este

trabajo comenzó el año 2018 con la generación de una Agenda de Género en el Instituto, en

donde se levantó información que mostraba las desigualdades entre hombres y mujeres, y

que también afectan a la ciencia antártica. Dentro de las actividades que se han realizado

se destaca la elaboración de una Guía de Comunicaciones y un protocolo actualizado para

prevenir situaciones de acoso laboral y sexual.

Mujeres en ciencia antártica

Este 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre la equidad, diversidad, inclusión y

apertura de la ciencia para todas las personas y, por supuesto, para las mujeres.

Las estadísticas dadas a conocer en el último informe de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, no son muy alentadoras: sólo

una de cada tres investigadores es mujer y en educación superior las mujeres representan

poco más del 35 % de los graduados en los campos relacionados de la ciencia, tecnología e

innovación. Esta realidad se ajusta a lo que ocurre en Chile, donde alrededor de un tercio

de los profesionales que se dedican a la investigación son mujeres.

De acuerdo con las cifras de INACH, entre el 45 y el 49 % de los proyectos del Programa

Nacional de Ciencia Antártica fueron liderados por mujeres en los últimos años. Se observa

además que existen más mujeres en etapas tempranas de sus carreras, es decir,

estudiantes de posgrado, posdoctorado o en proyectos de iniciación, pero desciende

considerablemente en etapas posteriores, como es en el caso del Concurso Nacional de

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica que ronda entre un 33 al 36 %,

estadística que se corresponde con las tasas de participación femenina en ciencia a nivel

país.

También se han encontrado diferencias en cómo los investigadores e investigadoras

conforman sus equipos de trabajo. En los proyectos que son liderados por hombres se

incluyen a menos mujeres en sus equipos de trabajo (una mujer por cada tres hombres). En

cambio, las mujeres forman equipos más paritarios y se encuentran en una proporción de 1

es a 1.

Para Geraldine Asencio Subiabre, profesional de la Unidad de Concursos y Medio Ambiente

y la representante de Equidad de Género y no Discriminación del INACH, es importante que

se motive y se siga alentando a las jóvenes a seguir carreras del área de las ciencias,

particularmente de la ciencia antártica. “Es posible que muchas veces escuchemos que las

carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no son carreras orientadas a las

mujeres y es verdad que muchas veces hemos alentado a las niñas a seguir otro tipo de

carreras del área más de cuidado, como la educación, la salud, entre otras, pero esto no

necesariamente es verdad y de hecho en nuestra Expedición Científica Antártica, ahora en

ejecución, están participando más de 150 personas en los equipos de investigación y el 48

% de ellas son mujeres, incluso 16 mujeres están liderando equipos de investigación en

terreno en la presente expedición”, expresó.

En esta fecha además de las investigadoras, es importante relevar el aporte de quienes

prestan apoyo logístico como técnicas de laboratorio, tripulantes de nave menor, buzos,

electricistas, carpinteras o chef de cocina como también aquellas que cumplen roles en las

áreas de administración y finanzas. “Todas ellas contribuyen a que quienes van a hacer

ciencia puedan cumplir sus objetivos”, declara la profesional de INACH.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena

autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y

de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo

de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado

Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al

Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la

ciudadanía.