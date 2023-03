Jefa Consular de EEUU en Chile: “Magallanes es una región segura para visitantes” | Amy Reardon: “Me siento segura estando aquí, recomendaría a cualquier persona a venir a esta hermosa parte del mundo”

La Jefa Consular de la Embajada de Estados Unidos en Chile, Amy Reardon, estimó que la región de Magallanes, además de sus ventajas de paisajes y atractivos turísticos, reúne las condiciones de tranquilidad y seguridad para los visitantes, particularmente para los de EEUU. “Me siento segura estando aquí, recomendaría a cualquier persona a venir a esta hermosa parte del mundo”, dijo la diplomática que este martes se reunió con la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez.

En el encuentro –al que también asistieron la Seremi de Economía, Ruth Saieh Latrach y el director (s) de Sernatur, Stephano Cicarelli- se tocaron temas de interés para la Embajada de Estados Unidos, como la conectividad y el crecimiento del turismo. La Jefa Consular dijo que también es de su interés tomar conocimiento del manejo de la seguridad que se tiene ante alguna catástrofe o problema que pudiese afectar a los turistas que visitan la región.

La Delegada Presidencial Regional manifestó estar “gratamente complacida de esta reunión en la que se generó la oportunidad de dar a conocer el trabajo coordinado que realizan las instituciones relacionadas en el área del turismo, precisamente para que quienes lleguen a nuestra región se sientan seguros de conocerla y luego promoverla. Conversar acerca de la preocupación y ocupación constante por la seguridad para todos y todas que existe de parte de los organismos relacionados y que esto fortalezca la selección de nuestra región como destino turístico es tremendamente positivo, sobre todo en momentos en que necesitamos y trabajamos por la reactivación de este rubro y la economía nacional y regional”.

La Seremi de Economía, Ruth Saieh Latrach, destacó la percepción positiva que existe del turista estadounidense del destino y en cuanto a la organización y logística ante la eventualidad de algún suceso complejo para los turistas de la región. Señaló que “se acordaron acciones futuras de trabajo colaborativo entre ellos y Sernatur para fortalecer el ecosistema turístico de la región y que tenga como beneficio final al turista de EEUU, en este caso puntual”.

La reunión sirvió para establecer una conexión más cercana con Sernatur y poder dar respuesta a las consultas que efectúan muchos ciudadanos y ciudadanas estadounidenses cuando se encuentran en una situación de accidente u otro, mientras vacacionan en Magallanes y que al desconocer a quién recurrir o no tener la información apelan al consulado, haciendo menos expedita la atención.

Al referirse a la campaña nacional que impulsan Sernatur y la PDI, “Chile te cuida”, en la cual se entrega al turista una carpeta con código QR, con información general en caso de sufrir incidente o accidente, Amy Reardon mostró su aprobación por esta “campaña informativa que fue lanzada en febrero para proveer con información actualizada en cuatro idiomas a turistas, así que creo que será de gran beneficio para quienes vengan aquí”.

La jefa consular, explica que “la seguridad en Chile está ahora mismo en la mente de todos, y viviendo en Santiago hace que esté en mi mente también. Pero Punta Arenas es una ciudad donde todos conocen a todos, donde la seguridad está bajo control, me siento segura aquí, y no he escuchado nada de los turistas que me haga sentir que no están seguros. Mantener segura a Punta Arenas y a esta región es una prioridad clave”, dijo.

Reardon relata su propia experiencia: “Es un lugar muy tranquilo. Es un lugar seguro, ¿sabes? He caminado por la ciudad y se siente segura. Al parecer han estado trabajando por la seguridad de los turistas, como el desembarco de los turistas de los cruceros, que el acceso sea limitado sólo a las personas que tienen motivos para estar aquí, eso es útil. No parece que el crimen sea un problema importante en esta región”.