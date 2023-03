Juzgados de Familia de las jurisdicciones de Rancagua, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas se capacitan en programa de diagnóstico clínico del Servicio Mejor Niñez

Jueces, consejeros técnicos y administradores de tribunales de Familia o con competencia en la materia de las jurisdicciones de Rancagua, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas participaron en una capacitación sobre el programa “Diagnóstico Clínico Especializado”, que reemplaza al Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) del Servicio Mejor Niñez, introduciendo mejoras como un tiempo acotado para los informes que permitan aclarar la situación proteccional de un niño, niña y adolescente (NNA).

El ministro de la Corte Suprema y encargado de asuntos de familia e infancia, Diego Simpértigue Limare dio la bienvenida a la actividad. “Hoy llevaremos a cabo una jornada que, no tengo la menor duda, será de provecho, cuyo objetivo es analizar con criterio clínico la situación de un niño, niña o adolescente, y determinar si ha sido vulnerado a sus derechos. En ese sentido, es relevante que se acorten los tiempos de espera y se obtenga una evaluación más completa, y agradecemos a todos los presentes, quienes ponen su esfuerzo por tratar que los niños puedan ser atendidos de la mejor manera posible”, planteó.

La capacitación, organizada por el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena Felipe Pulgar, encargado de la mesa de trabajo con la nueva institucionalidad, estuvo a cargo de la profesional del Servicio Mejor Niñez, Angélica Martínez, quien realizó una presentación general de la línea de acción encargada del diagnóstico clínico especializado analizando su modalidad, enfoque y principales diferencias con DAM, y respondió las consultas de los participantes.

Sobre la actividad, el ministro (s) de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y encargado de asuntos de familia, comentó: “Esta capacitación me parece muy necesaria para la implementación de las nuevas políticas de infancia que el Poder Judicial debe supervisar más allá de las causas que deba resolver. El contenido que se nos expuso fue muy pertinente porque pone el énfasis en que diagnóstico clínico especializado es el primer paso para establecer si los NNA se encuentran en situación de desprotección. Y para este año, en cuanto a las expectativas que tengo en relación al cuerpo legal son trabajar coordinadamente con el Servicio de Protección para lograr una implantación exitosa del sistema sin perjuicio de las funciones de supervisión y control que el Poder Judicial debe realizar”

Desde la Corte de Apelaciones de Rancagua, el ministro Pedro Caro Romero, encargado de asuntos de familia, señaló: “si bien se presentan lineamientos técnicos sobre esta materia, resulta aún preocupante cómo vamos a llevar a cabo este aspecto, dado que son múltiples los factores que inciden en ello y, además, como se hizo presente en la reunión, hay múltiples factores también territoriales, que son distintos de una región a otra. Sabemos que en esta materia hay un importante factor que afecta esta intervención oportuna como son las listas de espera, y esperamos que esta línea de acción de diagnóstico clínico especializado pueda agilizar la evaluación y el diagnóstico con miras a tener una intervención y reparación de los niños, niñas y adolescentes que son vulnerados y, en especial aquellos que lo son gravemente, de manera más oportuna que la que hoy día existe».

En tanto magistrada del Juzgado de letras y Garantía de Traiguén, tras la capacitación afirmó: “en primer lugar destacar la esperanza de que el diagnóstico clínico cumpla con la obligación del estado de dar una respuesta pronta a las vulneraciones de los derechos de nuestros NNA. Me deja, eso sí, una sensación de preocupación que, por dar rapidez a este diagnóstico, no se logre recabar información suficiente para dimensionar toda la vida y problemas del niño. Finalmente, el hecho de que solo se realice una evaluación diagnostica, de cierta manera evita la sobre intervención del niño y la victimización secundaria. Creo que es fundamental destacarlo, ya que muchas veces se caía en un pimponeo entre una institución y otra, y no por falta de experiencia de las instituciones, sino por la mirada distinta que tenían los programas evaluadores”

Para el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco, Marcelo Segura Esperguel “la expectativa respecto de la implementación de ese programa es alta, puesto que entendemos que es una institución que va a ayudar bastante en la acertada resolución de las causas proteccionales, esa es la primera virtud. En segundo lugar, el programa viene -junto con ayudarnos como jueces a tomar mejores decisiones jurisdiccionales-, también ofrece mejores decisiones de intervención, ya que tiene un carácter más especializado en cuanto a la evacuación. Sin perjuicio de aquello, estamos atentos a cómo se va a ir desarrollando esta implementación, ya que existe una diferencia respecto de lo que se espera y lo que efectivamente se va a implementar; y ahí hay unos nudos críticos a los que hay que poner atención” agregó el juez.

Finalmente, María Carolina Prieto, jueza del Juzgado de Familia de Castro, agregó: “Sin duda, toda la preparación y la coordinación que se pueda establecer en esta etapa previa a la ejecución del Programa de Diagnóstico Clínico que reemplazará al Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), por parte del Servicio Mejor Niñez, es relevante para la adecuada implementación de las modificaciones que se introducen, entre las cuales destacan menores tiempos de espera, la aplicación de un criterio clínico por parte de especialistas y la obtención de informes más completos, lo que permitirá agilizar la tramitación de los tribunales de Familia en esta materia y, principalmente, entregar la adecuada y oportuna protección a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos que lo necesitan”.