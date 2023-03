Mesa de Trabajo del CORE y gobierno regional con Nova Austral y sus trabajadores, continuará buscando soluciones a situación crítica de la empresa

En el Salón Plenario ‘’Nelda Panicucci Bianchi’’ ubicado en las dependencias del edificio de la Gobernación Regional de Magallanes y Antártica Chilena, se llevó a cabo el pasado viernes 17 de marzo la primera mesa de trabajo propuesta por el Consejo Regional, para tratar la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Nova Austral.



La reunión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Ximena Montaña y el gobernador regional, Jorge Flies. Instancia en donde asistieron consejeros regionales, las diferentes seremias, delegaciones fueguinas y de la región, los representaste de los diferentes sindicatos, representantes de la empresa Nova Austral, y Sernapesca.



La consejera Montaña manifestó: ’’Dejar en claro que esta reunión tenía un claro objetivo, el cual es dar apoyo a los y las trabajadores de la empresa Nova Austral, la preocupación de este Consejo Regional y de las comisiones que lideraron esta reunión justamente es velar por las familias; velar por las y los trabajadores y su fuente laboral, entendiendo que Tierra del Fuego tiene una no diversificada matriz productiva y eso hace que justamente gran cantidad de la población dependa de las operaciones de Nova Austral’’.



La empresa actualmente no cuenta con la certeza de seguir sus faenas para el año 2024, ya que se encuentra en el periodo de evaluación respecto a la renovación de permisos ambientales. Pero debido a los incumplimientos por el exceso de producción, arriesga su futuro en las tierras fueguinas, problemática que abruma a los trabajadores y sus familias. Ya que la mayor fuente de ingresos proviene de la realización de engorda de salmones, y se estima que la viabilidad duraría hasta abril del próximo año 2024.



Como solución a largo plazo, el sindicato está solicitando al gobierno la aceleración en la relocalización de los centros de cultivo, solución viable, pero que requiere de muchos años antes de que esto suceda.



Por otro lado, el consejero de la Provincia Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas sostuvo; ‘’Seguiremos canalizando las acciones que sean necesarias con otros actores nacionales y regionales como la asociación de salmoneros, ya que debe haber un rol cooperativo de la industria, considerando su eje articulador. Hoy nuestra matriz productiva es muy frágil en nuestra isla como en Magallanes, y se requiere del esfuerzo para acciones al breve y mediano plazo’’.



La situación aún no ha sido resuelta y el Cuerpo Colegiado, propone seguir trabajando en conjunto. Esperan tener una segunda reunión, las autoridades cada una de ellas asumió distintos compromisos y en esta segunda reunión quieren ver los avances para poder de alguna manera otorgar unas vías de solución a la gente de Tierra del Fuego.