Presidente Boric nombra por Alta Dirección Pública a Alvaro Hormazabal como nuevo Director Nacional de SENAPRED

El Presidente Gabriel Boric ha designado a Álvaro Hormazábal como nuevo director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (ex Oficina Nacional de Emergencia). Ello, tras el respectivo concurso de Alta Dirección Pública realizado por el Servicio Civil.



Desde 2016, Hormazábal ejercía como director regional Tarapacá de la ex ONEMI, luego de desempeñarse durante 23 años como Oficial de Ejército, principalmente en la Región de Aysén. Allí, participó en acciones de rescate anfibias y terrestres, y en tareas de respuesta a la erupción del volcán Chaitén, incendios forestales de Cochrane y en los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) en los niveles comunales, provinciales y regionales.

Es magíster en Planificación Estratégica Operacional de la Academia de Guerra del Ejército y tiene numerosos cursos de especialización en la Agencia Federal para el Manejo de la Emergencia (FEMA) de Estados Unidos y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.



Proceso de selección

El proceso para proveer este cargo se inició en octubre del año pasado, recibiéndose un total de 172 postulaciones. El Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó en diciembre a once candidatas y candidatos que avanzaron a la etapa final y envió al Primer Mandatario la nómina de postulantes finalistas para que efectuara el nombramiento.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, ex ONEMI, cuenta con una dotación de 415 funcionarias y funcionarios en todo el país y administra un presupuesto anual de $ 16.424.364.000.



De esta forma, Hormazábal se convierte en el primer Director Nacional de Senapred, cuya institucionalidad fue fortalecida, alpasar desde Oficina a Servicio Nacional, en virtud de la ley 21.364, que permitió robustecer a una entidad altamente requeridaen un país sísmico, poblado de volcanes y otras condiciones geográficas que aumentan el riesgo de desastres.



El gobierno de Chile desea expresar su reconocimiento por la labor desempeñada por Mauricio Tapia como Director subrogante,especialmente por su activa gestión durante la emergencia por los incendios en Viña del Mar y la zona centro sur del país durante los meses de enero y febrero.