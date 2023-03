Profesor Luis Legaza Soto anuncia candidatura a la alcaldía de Punta Arenas | Elecciones municipales se efectuarán el año 2025

En una noche de truenos en la ciudad de Punta Arenas, Capital de la Patagonia, como los rayos que rompen los cielos, desde el fondo del alma y de esa gran cabeza pedagógica, anuncia su carrera al Palacio Montes, Luis Legaza Soto, un profesor con 38 años de trayectoria y con una decena de puntajes nacionales para Chile en la prueba de selección universitaria.

El anuncio se realizó en el programa “Efecto Región” que conducen el periodista, Alejandro Avendaño y Edmundo “Pocho” Leiva, dando inicio a la temporada 2023 del espacio político que se emite todos los martes a las 21 horas por la plataforma social Miralop y Tira piedra.cl y las radios Porvenir, Ona y la Voz del Sur. En el primer capítulo de temporada se contó con la presencia del distinguido artista regional, Luis Caro Gómez.

Dentro de las declaraciones del profesor señaló, que entregará su apoyo a la candidata constituyente, Andrea Pivcevic, ya que la siente una profesional comprometida con la región de Magallanes, eficaz y proba.

Cabe señalar que Luis Legaza fue primera mayoría en la elección de consejero regional, pero el sistema binominal y su calidad de independiente lo dejó fuera. Luego la idea fue llegar al municipio, siendo derrotado por el actual alcalde, Claudio Radonic. Y finalmente, asegura que se arrepiente de haber asumido una candidatura a diputacional. Para esta oportunidad aseguró: “moriré con las botas puestas en mi calidad de independiente y nuestra candidatura no se enfrentará a un proceso de primarias, ni legales ni convencionales, ya que asegura tener los votos suficientes para ser el nuevo alcalde de Punta Arenas.

Finalmente Legaza, declaró: “Yo diría que una de las cosas que he recogido y que es prioritario, es la escasa participación efectiva que tienen los ciudadanos con respecto de su municipio, hay un desapego absoluto de la autoridad actual con la soluciones de base. Existe nulo contacto con la ciudadanía y los gremios, ya que no es posible que el Alcalde Radonic no atienda a la directiva regional del Colegio de Profesores. Yo me he reunido con gente que señala que sus autoridades no se reúnen con ellos y eso me parece que es algo que resulta inconcebible, porque si tú no te reúnes con la comunidad como vas a implementar políticas públicas”.