Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023 parte en Magallanes con nuevas energías y 160 participantes

Mejorar sus condiciones de vida y sus niveles de autonomía a través del acceso al mundo del trabajo remunerado.



Durante la jornada de la tarde de este martes 28 de marzo, en “Casa de los Intendentes”, se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Mujeres Jefas de Hogar 2023”. Programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), que es ejecutado por la Delegación Presidencial Regional.

Este programa contribuye a procesos profundos de empoderamiento de las mujeres jefas de hogar, mediante la capacitación y talleres de formación y habilitación laboral que les permita adquirir herramientas para mejorar sus condiciones de vida y sus niveles de autonomía, a través del acceso al mundo del trabajo remunerado dependiente o independiente.

En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, la Directora de Sernameg, Fabiola García Pinto, la Jefa Regional del Programa MJH, María José Madrid, las profesionales de MJH, Pía Figueroa y Carolina Muñoz y las usuarias que se han atrevido a iniciar un cambio de vida.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, manifestó que “es importante que exista un programa que atiende las demandas de las mujeres, con una amplia oferta que además toma en cuenta la diversidad ellas y características. Es destacable que las luchas de las mujeres sean atendidas y que se abran espacios en los que son recibidas, para que puedan fortalecer su autonomía y generar sus propios recursos, herramientas para un trabajo digno, como el derecho humano que esto significa, superando las brechas y barreras, dignificando, además, el rol que tenemos las mujeres en el cuidado y fortaleciendo la creación de redes de apoyo para lograrlo”.

A través de este programa “Mujeres Jefas de Hogar”, se implementan los compromisos de las políticas públicas, planes y programas, que tienen cinco enfoques: Igualdad de género, Derechos humanos, Territorial, Interculturalidad, Intersectorial.

El programa MJH, tiene una cobertura para 160 mujeres y cuyo objetivo es potenciar su autonomía económica valorando la formación para mejorar sus condiciones de empleabilidad de manera dependiente o independiente en el mercado laboral.

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, agregó que “la iniciativa del Programa Mujeres Jefas de Hogar, busca justamente desarrollar las capacidades y las habilidades que tienen ellas para poder tener una mejor autonomía económica. Vale decir, que no tengan que depender de otro ser humano para su subsistencia. En esta oportunidad son 160 mujeres que van a tener en este periodo de un año, distintas actividades, talleres, capacitaciones. También se les acompañará en el proceso de elaborar su curriculum, habrá intermediación laboral, de tal manera que ellas puedan insertarse laboralmente de mejor manera”.

Entre las entusiastas alumnas, Sofía Cubilla, indicó que “me gustaría capacitarme en “Manipulación de alimentos”, porque es lo que me gusta. Me llegó esta oportunidad y vine a ver qué pasa. Me pareció muy interesante, seguiré viniendo y espero poder llegar a hacer lo que yo quiero realmente”.

Mientras que Paola Pallacán, destacó “quiero aprender, primera vez que tengo la oportunidad, aspiro, quisiera lograr ser independiente. Me gustaría aprender algo nuevo, donde yo pueda ejercer y sentirme independiente, más segura. ¡Aquí estoy, para aprender!”.

Por su parte, Anabell Ojeda, a una semana del nacimiento de su hijo, explica entusiasta, “la verdad es que me llamó la atención aprender cosas nuevas, ahora que voy a tener más tiempo, porque voy a estar en mi casa, voy a tener un bebé, entonces me interesa aprender cosas nuevas. Lo encontré súper bonito, porque las personas que han aprendido este proceso y lo contaron, estaban súper emocionadas, muy contentas. Me llama la atención aprender algo nuevo, estar rodeada de más mujeres, aprender cosas nuevas”.

La Directora de Sernameg, Fabiola García Pinto, “Estamos muy contentas como Sernameg de darle la bienvenida a las nuevas participantes del programa “Mujeres Jefas de Hogar”. A través de este programa van a poder adquirir un sinnúmero de herramientas que les van a permitir seguir potenciando sus habilidades y conocimientos para poder enfrentar el mundo del trabajo. Hoy las invito a que asuman este desafío desde el autoconocimiento, desde proyectarse en lo que viene en todo este proceso que va a ser muy enriquecedor para ellas y sobre todo que va a seguir potenciando su autonomía económica para mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.

En Chile, más del 40% de los hogares tiene a una mujer como jefa de hogar. Una cifra que reveló el último censo y que seguramente ha ido en aumento con el paso del tiempo. A través de un modelo de intervención integral, reconociendo las diversas brechas que las jefas de hogar enfrentan, el programa enfatiza en el desarrollo y fortalecimiento de condiciones para el empoderamiento, empleabilidad (en actividades económicas dependientes o independientes) y acceso a servicios que mejoren las competencias y calidad de vida de las participantes.