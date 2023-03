Se puso en marcha el programa «Tránsito a la vida independiente» de SENADIS y la Municipalidad de Puerto Natales

En la tarde del lunes 13 de marzo en dependencias de la escuela Diferencial Nicolás Mladinic, se realizó el acto inaugural del programa “Tránsito a la vida independiente”, iniciativa que es financiada por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) y ejecutado a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad de Natales.

Este programa busca promover la transición a la vida independiente de personas entre 18 a 59 años con dependencia leve y moderada, cuyo diagnóstico está asociado a discapacidad física, psíquica y/o intelectual, y que requieren de apoyo biopsicosocial en las áreas de estimulación física, cognitiva y sensorial, para las actividades básicas de la vida diaria; favoreciendo y promoviendo su efectiva inclusión en la comunidad.

Consultada la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado quien en su interlocución inicial enfatizó que este programa era un acto de amor, al respecto explicó que, “esta iniciativa estaba dirigida para los y las jóvenes que no pudieron seguir recibiendo los beneficios que les brinda la escuela Nicolás Mladinic, por su edad, de este modo se quedaron sin un espacio en el que puedan recrearse, convivir y desarrollarse. He hice hincapié en el amor, ya que hoy nosotros hemos puesto todo el personal técnico, profesional y nuestras energías para poder concretar este programa que es inédito en la comuna, que tiene un monto de inversión de 25 millones de pesos, pero en relación al impacto que tiene en las vidas de las familias y en los y las propias beneficiadas del programa, no tiene valor”.

Nosotros hemos puesto toda nuestra vocación de servicio desde la gestión municipal y la Dirección de Desarrollo Comunitario para poder crear programas que en su esencia aportan en la construcción de una comuna más inclusiva e integradora. “Tránsito a la vida Independiente, es una respuesta a la necesidad planteada por muchas madres que se reunieron conmigo y donde pude palpar su angustia de no contar con una ayuda para seguir avanzando en la vida de sus hijos e hijas, agregó la primera autoridad comunal.

En tanto la directora (s) de SENADIS, Soledad Cárdenas Aguilar señaló que, “este programa más allá de cumplir con los parámetros que se necesitan para fomentar la independencia dentro de la comunidad a personas con discapacidad, además tiene un enfoque en los derechos humanos, hoy tanto las familias de los y las usuarias, los y las estudiantes y autoridades presenciamos un bonito acto, un cuidado en la puesta en escena, vimos la felicidad de las madres y padres y mucha participación social, que es lo que nos falta para avanzar, ya que la participación y avanzar con las personas en situación de discapacidad es la esencia de estos proyectos de tránsito a la vida independiente, ya que así respetamos la impronta que tiene cada individuo, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características. De ahí la importancia de aprender a respetar las cualidades y diferencia de cada ser humano”.

También nos dio su parecer la mamá de una usuaria del programa de 32 años, Gladys Navarro quien indicó que, “encuentro que es un proyecto estupendo, siento que realmente se están preocupando de las personas en situación de discapacidad, es más las palabras de la alcaldesa no llegó a todas las mamás, porque era estar escuchando a alguien que está en nuestros zapatos, que no nos están mirando de la vereda del frente. Me parece que los profesionales que ejecutan el programa son todos y todas muy dedicadas”.