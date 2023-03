Senado aprobó por unanimidad proyecto de 40 horas laborales y proyecto pasa a la Cámara de Diputados

Haciendo énfasis en los resultados del diálogo mancomunado entre gobierno y oposición junto a organizaciones de trabajadores, y que permitió enriquecer la propuesta original, la Sala del Senado despachó por unanimidad (45 votos) el proyecto que reduce la duración de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, sin que ello importe disminución de sus remuneraciones.

El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic, expresó en el debate en sala: “Existen muchos temas complejos para considerar en las reformas laborales pero lo importante es que se logró un gran acuerdo y consensos que debemos cuidar y ser responsables como chilenos… hay tareas pendientes para lograr mayor crecimiento y desarrollo”.





De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados y deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos en la Cámara Alta.



El amplio debate realizado por la Sala fue seguido atentamente, desde las tribunas, por dirigentes de distintas organizaciones gremiales y sindicales que participaron en las conversaciones y debates en torno a esta normativa.



Cabe precisar que, en concordancia, con esta nueva jornada, se establecen sistemas excepcionales de trabajo y el sistema de jornada 4×3, para áreas, tales como, la minería, la pesca o el turismo. Por otra parte, se regulan las horas extraordinarias y su compensación, entre otras materias.



Asimismo, la entrada en vigencia de la rebaja a 40 horas se hará gradualmente: con 44 horas al primer año; 42 horas al tercer año y 40 horas al quinto año, contados desde la publicación de la ley.



Al término de la votación el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, destacó “el acuerdo transversal en torno a este proyecto que tuvo una larga discusión, donde hubo visiones distintas. Originalmente, se concentraba en la rebaja de la jornada y luego se fueron modificando distintos temas”.



“Se generó una gradualidad para que las pymes pudieran adaptarse y también flexibilidad para considerar normas especiales en ámbitos, tales como transporte, minería y pesca, de modo que la productividad mejore y contribuir a que nuestro país enfrente los desafíos de manera distinta”, dijo el senador Coloma.



Precisó que “este proyecto es un paso y está pensado básicamente en el grupo privado y en una parte de trabajadores del sector público. Queda pendiente una negociación para incluir al resto de la administración pública, entre ellos los del mundo municipal”.



La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, valoró el trámite de esta iniciativa que tuvo su origen en una moción de diputados, entre los que se cuenta el actual senador Daniel Núñez; los aportes de todos los sectores y el consenso alcanzado en el Senado.



DIÁLOGO TRANSVERSAL.



El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Luciano Cruz Coke dio detallada cuenta de la tramitación de esta iniciativa que disminuirá de 45 a 40 horas la jornada laboral, en un plazo de 5 años y que, establece un sistema para regularizar los distintos rubros. La normativa beneficiaría a unos 4 millones de trabajadores y trabajadoras.







En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, informó sobre el trámite en la instancia que se centró en las normas de su competencia y que tienen que ver con materias de financiamiento y gasto. Destacó asimismo «el trabajo responsable y el diálogo suficiente para adaptarse a las necesidades de las empresas de menor tamaño».







El senador Matías Walker valoró el trámite de esta iniciativa que tiene que ver con «la modernización de las relaciones laborales» y destacó el trabajo de la ministra del Trabajo y, en general, del «diálogo para llegar a acuerdos con las pymes en materia de gradualidad, teniendo consideración con las pequeñas y medianas empresas, porque también son trabajadores y tienen familias».







El senador Pedro Araya precisó que este proyecto «tiene impactos sociales pues mejorará las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras; en materia económica también tiene un impacto en el empleo y el efecto dependerá de la internalización de los costos…. Desde el punto de vista político este proyecto es distinto al proyecto original y a la indicación es fruto de un debate y el diálogo legislativo».







El senador Iván Moreira, hizo notar «la disposición de la oposición para llegar a acuerdos» pero que “lamentablemente se obvió por parte del Ejecutivo y la ministra al momento de hacer los reconocimientos. Este proyecto se mejoró en el Senado y se prefirió enfatizar que éste es el logro del actual gobierno y de la ministra Vallejo. Se pide colaboración de la oposición pero cuando se obtiene, los ministros la silencian”, dijo.







El senador Enrique van Rysselberghe precisó que “inicialmente, esta propuesta generó una serie de dudas, esta idea se vio reforzada por mensajes alarmantes de diversas organizaciones gremiales y de organizaciones de pymes. En el Senado primó el ánimo de diálogo y conversación que permitió eliminar los elementos de incertidumbre y mejorar la implementación del esquema de reducción de jornada laboral”.







La senadora Isabel Allende, recordó que “ésta es una demanda histórica de los trabajadores y trabajadoras… no podemos dejar de desconocer que hay países desarrollados que tienen menores jornadas laborales, pero también exhiben mayores índices de productividad y eso significa que se requiere mayor capacitación para los trabajadores y trabajadoras”.







ARGUMENTOS



Gastón Saavedra



“Es una lucha histórica, dura, ardua… Se habla del empleo y por eso este proyecto, en este Senado, ha logrado un acuerdo para protegerlo y a la pequeña y mediana empresa… y con este cambio, en términos graduales, la productividad debiera mejorar. (…) Nos queda pendiente otro proyecto para mejorar las relaciones laborales: la negociación colectiva (…)”.



Rodrigo Galilea



“El gran mérito de este proyecto es haber ido encontrando una solución razonable para prácticamente todos los rubros, todos los tipos de empresas y trabajadores, pero no hay que engañarse, esto plantea desafíos; los trabajadores y las empresas que no sean más productivos van a tener problemas en el futuro, por lo que hay que tomárselo muy en serio”.





Juan Ignacio Latorre



“No hay evidencia de que una reducción de la jornada disminuya la productividad, sino todo lo contrario… y se puede avanzar en una cultura de mayor equidad de género, en corresponsabilidad. El proyecto tiene muchas externalidades positivas, mucho más cuando es fruto de un acuerdo entre gobiernos, empresarios y trabajadores. Así se construyen verdaderos sistemas de seguridad social y eso redunda en un clima más positivo para la economía”



Daniel Núñez



“Gracias a todos quienes se atrevieron a hacer este proyecto, que en un comienzo parecía casi inviable (…) Este es un compromiso que tiene el Presidente con su programa, pero sobre todo con mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de Chile (…) Más de 6 millones de personas bajo el Código laboral van a recibir este beneficio”.



Juan Castro



“Todos nos sentimos felices que las y los trabajadores tengan más tiempo para descansar, para estar en familia, pero nos lleva a un tremendo desafío… Debemos ser capaces de ayudar a capacitar a nuestros trabajadores para que pequeñas empresas logren ser más eficientes y productivas (…) Pero también quedo con una pequeña tristeza, esta rebaja no involucra a los funcionarios públicos”.



Jaime Quintana



“Los países en el mundo que tienen mayores niveles de productividad dieron esta discusión hace mucho tiempo. Francia tiene 35 horas, Australia 38 horas, España tiene 40 horas y la aspiración es pasar a 35 horas…esto requiere adaptabilidad. Hay que mirar los nuevos datos… Acá en el Senado se le ha dado viabilidad al proyecto y mayor certeza a algunos sectores”



Yasna Provoste



“Hoy es uno de esos días históricos para las trabajadoras y trabajadores ya que va a haber un apoyo contundente a la rebaja gradual de la jornada laboral a 40 horas. Es la democracia el espacio donde se logran avances que permitan humanizar el trabajo y las relaciones laborales y donde se permiten espacios para el desarrollo familiar y mejorar la calidad de vida”



Fidel Espinoza



«Los trabajadores agrícolas nunca han trabajado 45 horas, trabajan mucho más…hay que mejorar los niveles de fiscalización porque ahora mismo hay sectores en los que no se respetan las leyes y hay abusos del siglo pasado…podemos avanzar en un proyecto de 40 horas que es positivo, pero no dejemos de lado los temas de seguridad laboral. El apoyo a las pymes debe ser trascendental».



Rojo Edwards



“Este proyecto es un avance, se trata de una iniciativa completamente distinta a la original que se limitaba a reemplazar un guarismo sin hacerse cargo de los impactos negativos. Hoy estamos ante un proyecto más completo y más realista…hay que mirar el proyecto con responsabilidad asumiendo el desafío de lo que podría significar una implementación no óptima”.





Ricardo Lagos



“Debemos estar contentos por este nuevo logro para los trabajadores. Este proyecto va a ser realidad gracias al trabajo que hizo el gobierno y la oposición que se sentó a conversar en serio con el oficialismo para ver cómo avanzar. Hubo que llegar a un punto de encuentro”



Luz Ebensperger



“Esperamos que las medidas de acompañamiento a las pymes se materialicen. Una vez más el Estado, queda en deuda con el sector público y no entiendo por qué los empleados públicos quedan al margen”.



Alejandra Sepúlveda



“Este proyecto es emblemático porque nace en el mundo sindical. Entendemos la gradualidad. Hay que reconocer a las empresas que asumieron las 40 horas. Hay que ver cómo mejorar los instrumentos para las pymes”.



Luciano Cruz Coke



“Más de un 52% de las normas aprobadas fueron incorporadas por la oposición y eso da cuenta de un diálogo. La flexibilidad y adaptabilidad fueron trabajadas permitiendo dar lugar a una de las reformas más importantes del país



Álvaro Elizalde



“La tendencia es que las jornadas puedan conciliar lo laboral con lo familiar sin afectar la productividad ni disminuir los salarios. Valoro que este proyecto se apruebe transversalmente y esta ley no tenga cuestionamientos posteriores”.





Paulina Núñez



“Hay que destacar este proyecto porque se ha puesto por delante al país y a los trabajadores. Hoy hay 45 horas de trabajo semanales que no pueden exceder las 10 horas diarias. Valoro la transversalidad de la tramitación que hoy se cierra”.





Claudia Pascual



“Este proyecto superó varias barreras y mitos. Se hizo cargo de que la corresponsabilidad no es solo de padres y madres sino del Estado y la sociedad… Quiero relevar la importancia de la organización del mundo sindical para avanzar en sus derechos”.





Francisco Chahuán



“Es fundamental para la política contribuir a un proyecto -que dista mucho del original que solo cambiaba un guarismo- y que, en el Senado se lograra un acuerdo transversal para incorporar flexibilidad y gradualidad para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras”.





Esteban Velásquez



“Hay que reconocer la autoría y el impulso a esta iniciativa, así como la voluntad de diversas empresas que se han adscrito al sello de la jornada de las 40 horas, antes de que fuera promulgada…Es importante observar la diversidad y la territorialidad de las políticas públicas”.





Alejandro Kusanovic



Javier Macaya



“Este proyecto tiene que ver con los cambios vertiginosos que ha tenido el mundo del trabajo. Esto hace necesario que compatibilicemos derechos de trabajadores y calidad de vida. Creo que es importante el apoyo y el diálogo transversal logrado en el Senado”.