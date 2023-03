SEREMI de Desarrollo Social y Familia de Magallanes alerta sobre cobros indebidos para actualizar el Registro Social de Hogares

· El llamado es a actualizar los datos personales en los canales formales, con el objetivo de reflejar de manera fidedigna la realidad socioeconómica de las familias y proteger la Clave Única.

Martes 14 de marzo de 2023. Luego de haber advertido cuentas en redes sociales que ofrecen en Magallanes servicios pagados para actualizar el Registro Social de Hogares (RSH), la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia realizó un llamado a la ciudadanía para aclarar que este es un servicio gratuito que se efectúa de forma presencial en municipios, en las oficinas de Chile Atiende, y vía online en la plataforma www.registrosocial.gob.cl

El Registro Social de Hogares es un sistema de información que administra y supervisa el Ministerio de Desarrollo Social de Hogar con el fin de apoyar los procesos de selección de beneficiarios respecto a los subsidios y programas sociales que entrega el Estado, y que incluye una Calificación Socioeconómica para ubicar a cada hogar en un tramo de ingresos.

Sobre este fenómeno el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, explicó que estos casos no son nuevos, y se han visibilizado mayormente cuando se encuentra vigente alguna ayuda importante, como actualmente son los beneficios de gratuidad y becas que ofrece el Gobierno para la educación superior.

“Como Gobierno queremos dejar claro que la creación y actualización del Registro Social de Hogares son procesos que debe ejercer cada persona interesada, y en el caso de no tener acceso a Internet, o no tener competencias digitales, funcionarios acreditados de Chile Atiende y de los municipios de cada una de las comunas, tienen el deber de cumplir este rol, el cual es totalmente gratuito y seguro. Es importante señalar que la ciudadanía efectúe este trámite por las vías formales, y no dejarse engañar por quienes argumentan que a través de un cobro, se garantizará un beneficio, como son los bonos, subsidios, y otras ayudas que han sido creadas especialmente para los sectores más vulnerables. Otro aspecto importante a destacar es que la creación y actualización del Registro Social de Hogares se realiza mediante la Clave Única, la cual es personal e intransferible, y por seguridad no debe ser compartida con nadie”, afirmó la autoridad.

¿Cómo se determina el tramo de calificación socioeconómica?

El promedio de ingresos monetarios de los últimos 12 meses, obtenidos desde bases de datos del Estado o auto reportados por los adultos pertenecientes al hogar.

Número de integrantes del hogar y sus características, es decir, personas con discapacidad o dependencia moderada o severa; adultos mayores y menores de edad que integran el hogar.

Se consideran la tenencia de bienes de raíces y/o vehículos terrestres de alto valor o muy ato valor, embarcaciones marítimas y el acceso a planes de salud de alto valor o muy alto valor, además del acceso da establecimiento educaciones de alto costo.

También, se considera los altos ingresos de padres o madres que no integran el hogar de hijas/os menores de 21 años o de entre 21 y 24 años si son estudiantes.