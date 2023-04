Carta al Director: “CONAF violated my rights”

Estuvimos viajando desde Lituania a Argentina, Chile y la Antártida y acabamos de volver a casa, así que me llevó algún tiempo redactar la historia. Espero que nuestra historia sea de su interés.

Yo y mi cónyuge Kristina Mosteikė, ambos de Lituania, fuimos desalojados del parque nacional Torres del Paine el 25 de febrero de 2023, por sospechas de violar las regulaciones del parque. Creemos que nuestro procedimiento de desalojo fue una grave violación de nuestros derechos humanos y por eso queremos compartir la historia.

El incidente ocurrió en el sendero entre Paine Grande y Gray. Al comprar las entradas al parque no se nos informó de que está prohibido cocinar con hornillos de gas en los senderos. Los carteles del parque sólo mencionaban la prohibición de hacer fuego, pero no de cocinar con gas.

Varios kilómetros más adelante intentamos preparar algo de comida, pero unos transeúntes nos informaron de que no podíamos hacerlo, así que nos detuvimos. Sin embargo, ese mismo día, poco después de llegar al campamento Gray, nos informaron de que, debido a nuestra infracción, seríamos expulsados del parque.

A la mañana siguiente, 2 guardaparques de la CONAF nos escoltaron a lo largo de los 11 km de sendero que separan Gray de Pine Grande y nos entregaron a la policía. 3 agentes de policía nos escoltaron más allá, a través del lago Pehoe, y nos condujeron otros 16 km hacia el sur hasta el centro de visitantes más cercano. Nos dejaron allí al anochecer y nos dijeron que «desapareciéramos a la mañana siguiente en cualquier dirección, pero no de vuelta al parque».

Al día siguiente, después de caminar haciendo autostop durante horas, por fin pudimos apostarnos en Puerto Natales, donde queríamos encontrar más información sobre nuestro caso. Durante 2 días, nos enviaron de una oficina de policía a otra, de los fiscales a la sede de la CONAF, pero aún así no pudimos averiguar mucho. No nos dieron ningún protocolo, no nos permitieron familiarizarnos con el caso ni nos informaron de nuestros derechos en un idioma que entendiéramos perfectamente.

La gerente de CONAF, Mónica Alvarado, nos dijo que no podía darnos ninguna información, porque el caso había sido transferido a la fiscalía. Después de llegar a la fiscalía, nos dijeron que aún no habían recibido el caso de CONAF. Las agencias se comunicaban con nosotros utilizando traductores automáticos, un inglés muy entrecortado, o español, que no podíamos entender del todo. El 17 de febrero de 2023, la oficina de CONAF cerró para almorzar durante 3 horas en lugar de 2 – de 11:30 a 14:30, mientras que su aviso en la pared dice que se supone que cierran de 12:30 a 14:30, condenándonos a una larga espera.

Nos pareció que no darnos información sobre nuestro caso, no darnos ningún protocolo escrito, no hacernos saber cuál es la posible multa, no explicarnos nuestros derechos, no conseguir un traductor a nuestra lengua materna era una flagrante violación de nuestros derechos. Por lo tanto, incluso organizamos un pequeño picquet frente a la oficina de CONAF de Puerto Natales.

Habiendo crecido bajo el régimen soviético (Lituania se independizó de la URSS en 1991) las acciones de la CONAF nos recordaron nuestra infancia – hace tiempo que en Lituania no se respetan los derechos humanos. Toda violación no sólo debe probarse, sino también procesarse correctamente, de lo contrario no debería haber castigo. Nos castigaron sin el proceso adecuado. Vinimos a ver las Torres del Paine desde el otro lado del mundo y se nos negó esta oportunidad porque algunos burócratas de CONAF nos pusieron en una posición en la que ni siquiera podíamos defendernos, porque nuestros derechos básicos -derecho a la información sobre la supuesta violación- estaban comprometidos.

Aunque hace tiempo que nos fuimos de Chile y no pensamos volver nunca, nos gustaría que el público conociera nuestra historia. Por favor, comparta nuestra experiencia con sus lectores. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros o con los organismos implicados.

Ramunas Kvietkauskas and Kristina Mosteike

16 abril 2023.