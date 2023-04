Gremios de trabajadores de la empresa Nova Austral de Porvenir reclaman falta de soluciones concretas

«Los compromisos no se han cumplido, en consecuencia, tenemos la necesidad de estas alturas de llegar al nivel central, dado que aquí no hemos encontrado respuesta, de alguna manera se nos ha cerrado la puerta a una y otra vez».



Tamara Martínez, Secretaria del Sindicato de Trabajadores de la empresa Nova Austral, vocera de los trabajadores de la empresa, expresó lo siguiente: «Fuimos informados que Aracena 3 finalmente no era una opción , porque sólo había sido habilitada como centro de acopio y no como centro de engorda propiamente tal.»



La dirigente gremial y vocera dijo que «Luego de tres meses de trabajo, no hemos llegado a ningún acuerdo. Los compromisos no se han cumplido, en consecuencia, tenemos la necesidad a estas alturas de llegar al nivel central, dado que aquí no hemos encontrado respuesta, de alguna manera se nos ha cerrado la puerta a una y otra vez.»



«En el mes de marzo, nosotros nos sentamos a conversar con las autoridades y les planteamos esta situación ya teníamos un desfase importante y no tendríamos materia prima para ser procesada, en la planta de procesos en Porvenir, estamos ya prácticamente en mayo y no tenemos absolutamente nada en respuesta. Por lo tanto, la incertidumbre para estos trabajadores continúa. Aún cuando todas las medidas que apuntaban a venir a solucionar el problema a corto plazo. No obstante, no tenemos absolutamente nada al día de hoy, nosotros necesitamos llegar al nivel central, observamos que aquí no se resuelve nada, por lo tanto vamos a llegar un poco más arriba», terminó Tamara Martínez.

Fuente imagen y texto: El Fueguino.