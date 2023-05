Abiertas hasta el domingo las postulaciones a Asistente Policial de la PDI



Hasta el 14 de mayo está abierto el proceso de postulación al curso de Asistente Policial, que imparte el Centro de Capacitación Profesional (Cecapro) de la PDI.



La Policía de Investigaciones de Chile, invita a todos los chilenos y chilenas interesados en convertirse en Asistentes Policiales a postular al Centro de Capacitación Profesional de la PDI.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de mayo y se realiza de manera online a través del sitio web www.pdichile.cl/cecapro. La malla curricular considera las siguientes líneas formativas: Derechos Humanos y Normativa Institucional; Operaciones Policiales, Control Migratorio, Manejo de armas y Sitio del Suceso.



Pueden postular hombres y mujeres de nacionalidad chilena, entre 18 y 30 años, con salud y condición física compatibles para el desempeño del cargo, y que no estén inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas o que no hayan sido condenados por algún delito. Los postulantes deberán tener la enseñanza media aprobada o estar cursando 4º medio, y contar con licencia de conducir clase B o profesional al momento de postular. Asimismo, los antecedentes personales y familiares deberán ser intachables.



“Nuestro proceso de formación y malla académica está basada en un curso de 4 semestres. El primer año académico, es en un sistema de régimen interno en dependencias de nuestro plantel y el segundo año es en modalidad de práctica profesional pagada, en unidades operativas, mientras el alumno sigue realizando algunas actividades académicas en una plataforma B-Learning”, señaló el Prefecto Inspector Christian Fuentes Cubillos, director del Centro de Capacitación Profesional (Cecapro).



El proceso de inscripción es gratuito y la selección contempla una evaluación psicotécnica y otra psicolaboral, además de exámenes médicos, las respectivas pruebas de aptitud física y la declaración de historial personal. Una vez que los postulantes son aceptados, la matrícula y los aranceles son gratuitos, lo que les brinda la oportunidad de obtener educación de calidad sin tener que pagar ningún cargo adicional.



Al concluir el curso, los Asistentes Policiales pueden desempeñarse en diversas áreas “Principalmente realizan en labores de apoyo a la investigación policial y también en la realización de otras labores importantes, para los que realizan cursos de guía canino, de operaciones y tácticas policiales, de protección de personas importantes y además desempeñarse en labores de control migratorio, de toma de denuncias y también en la conducción de vehículos policiales” detalla el director de Cecapro.

Asimismo, el escalafón de Asistentes Policiales cuenta con una nueva identificación, correspondiente a la Placa de Servicio para reconocerlo como funcionario de la PDI. Los detalles de la convocatoria están disponibles en el sitio web www.pdichile.cl/cecapro donde se puede hacer la postulación on line y también seguir en las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok @cecapro_pdi.