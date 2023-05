Alcalde de Primavera gestiona traspaso ordenado de dos establecimientos municipales al SLEP en Magallanes

En la comuna de Primavera son 2 los establecimientos municipales que serán traspasados al SLEP Magallanes: el “Jardín infantil y Sala Cuna Pastorcitos” y la “Escuela Cerro Sombrero”, que en total reúnen a 68 estudiantes.



Punta Arenas, 10 de mayo de 2023. Para actualizar información sobre el estado de avance del proceso de traspaso a la nueva educación pública, llegó hasta las oficinas del SLEP Magallanes, el alcalde de la comuna de Primavera Blagomir Brztilo Avendaño, visita que incluyó a la sostenedora de la Escuela Cerro Sombrero Claudia Sabando.







En la comuna de Primavera son 2 los establecimientos municipales que serán traspasados al SLEP Magallanes: el “Jardín infantil y Sala Cuna Pastorcitos” y la “Escuela Cerro Sombrero”, que en total reúnen a 68 estudiantes, de los cuales 10 se encuentran en educación parvularia. La escuela funciona con 9 docentes y 9 asistentes de la educación en modalidades de Pre-Básica (2do. Nivel de Transición o Kínder) y Educación General Básica (1° a 8° básico).







Como lo informó el alcalde Brztilo, la reunión permitió adelantar acciones para resolver algunas de las particulares necesidades de la comuna, como es asegurar el transporte de los estudiantes desde y hacia Cerro Sombrero, y que se realiza a diario en época escolar Además la colaboración que entrega ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) al facilitar viviendas para docentes que laboran en la escuela.







“Nuestra comuna es bastante particular, que incluye temas que debemos resolver con tiempo. Hoy nos hemos comprometido a gestionar acuerdos con la Empresa Nacional del Petróleo y otros alcaldes también para ir viendo de qué manera podemos establecer convenios de colaboración mutua que, a futuro, nos beneficien a todos en la provincia”, aseguró el alcalde de Primavera Blagomir Brzstilo.







Junto a lo anterior, la autoridad comunal comprometió su apoyo para trabajar desde ya y de manera coordinada y ordenada “para que no se generen trastornos que puedan provocar problemas en este sistema que es nuevo para todos”, dijo.







Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, Mario Garcia Martínez, reiteró que, en el caso de las comunas pequeñas, se seguirá trabajando en red con las municipalidades. “La escuela de Cerro Sombrero está inserta en una zona de mucho aislamiento, en la cual tendremos que imprimir una mirada especial que permita otorgar a los niños y niñas, la oportunidad de acceder a una educación de calidad con pertinencia local y apoyo adicional para docentes y asistentes de la educación que desempeñan funciones allí”, dijo.







Finalmente, Mario García reiteró el trabajo anticipado que se está llevando a cabo con alcaldes y alcaldesas de comunas rurales a quienes se ha comprometido el esfuerzo del SLEP Magallanes por garantizar que las necesidades de estas comunas estén resueltas antes del traspaso, reconociendo con ello el rol gravitante que la educación tiene en estas zonas, no solamente al entregar educación sino también manteniendo viva la identidad local, siendo aporte en el desarrollo comunitario y creando vínculos con las y los estudiantes, sus familias y la comunidad.