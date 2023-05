Alejandro Avendaño Gallardo: “Me parece que las autoridades y la ciudadanía deben recordar la historia de la entrega de los CEOP y sus resultados y no cumplimiento con las inversiones comprometidas entre ellos Geopark»

Así lo manifestó el ex dirigente de los petroleros y ex funcionario de la estatal, quien señalo: los CEOPS se remonta al año 2007 bajo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien encarga a Enap revisar bloques a entregar a empresas privadas y hacer un llamado a licitación internacional, y fueron entregados a las empresas privadas el año 2007 once CEOPS.



Bloque Tranquilo

Bloque Otway

Bloque Coirón

Bloque Caupolicán

Bloque Lenga.

Bloque Rusfin

Bloque Lago Blanco

Bloque Brótula

Bloque Isla Magdalena

Bloque Porvenir

Bloque Bahía Inútil



Con lo cual el gobierno de la época a través del ministerio de minera anunciaba una inversión mínima de US$ 267 millones, inversiones que debieran cumplir en tres etapas y un plazo máximo de 5 años en esos 11 bloque y cuya superficie comprometía 32.357 kilómetros cuadrados.



Estas empresas venían por el petróleo no por el gas como se anunciaba como se dio una baja importante en el petróleo a nivel internacional, no cumplieron y no solo eso abandonaron los bloques licitados de hecho el estado entrego a Enap ejemplo el bloque

Caupolicán y Brótula.



Luego en el año 2010 bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y cuando el valor del petróleo alcanzaba los US$ 112 el barril, se vuelve a licitar 5 nuevos bloques como CEOPS todos en Tierra del Fuego.



Bloque Isla Norte

Bloque Campanario

Bloque Flamenco

Bloque San Sebastián

Bloque Marazzi-Lago Mercedes



Con una inversión comprometida por los privados fue de US$ 145 millones valor muy superior a lo que el estado esperaba, con ello se entrega una superficie de 2.840 kilómetros cuadrados y no solo eso en esta superficie entregada la estatal Enap tenia 493 pozos perforados y 22 pozos activos en producción en esa época.



Cabe señalar que, de estos cinco bloques entregados, la privada Geopark tenía participación en tres bloques, bloque Isla Norte, bloque Campanario y bloque Flamenco y que abandono, incluso en instalaciones de Enap campamento Cullen en Tierra del Fuego Geopark centro sus operaciones instalando un campamento actualmente abandonado.



Es la estatal Enap la responsable del fracaso y abandono de los 16 CEOPS entregados a privados con una inversión comprometida de US$ 412 millones y una superficie entregada de 35.197 kilómetros cuadrados, vale la pena hacer memoria, historia finalizo señalando Avendaño