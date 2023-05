Autoridades de Gobierno participaron de Rutas de la Memoria junto a ex presas y ex presos políticos en Magallanes

Durante los días jueves, viernes y sábado, la Seremi de Educación, el INDH y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio organizaron tres Rutas de Memoria por ex centros de detención y tortura que funcionaron durante la dictadura cívico militar en Punta Arenas, con la participación de distintas organizaciones de derechos humanos, en el marco del Día de los Patrimonios.

Los dos primeros días, estuvieron enfocados a estudiantes de enseñanza media y universitarios. Y la jornada del sábado, abierta a todo público. El trayecto a lo largo de la ciudad se realizó en un bus para 30 pasajeros que fue deteniéndose en cada uno de los siete sitios seleccionados: Casa de los Derechos Humanos, Regimiento Pudeto, ex Astilleros y Maestranzas Asmar, ex Casa del Deportista (actualmente está allí el estacionamiento del Casino Dreams), Estadio Fiscal, Hospital Naval (hoy de las FF.AA.) y ex Cárcel Pública, donde ex presas y ex presos políticos entregaron sus testimonios de lo vivido en aquellos lugares que funcionaron como centros represivos.

El delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien acompañó a los asistentes en la tercera ruta, reafirmó “el compromiso del gobierno por avanzar en las acciones de reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos, justamente visibilizando estos sitios de memoria donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad. Al conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, manifestamos nuestro compromiso por la memoria, la democracia y el futuro”.

El ex preso político Augusto Vera, felicitó la iniciativa, recordando que él se presentó en el Regimiento Pudeto, el 12 de septiembre de 1973, tras ser conminado a hacerlo por el segundo bando militar, quedando inmediatamente en condición de detenido. Luego fue trasladado a Isla Dawson en diciembre, y a mediados de 1974, regresó a Punta Arenas, siendo llevado al Regimiento Cochrane y al Estadio Fiscal, donde recuerda que en una ocasión limpiando oficina del suboficial Núñez, más conocido como el ‘Sheriff´, descubrió un manual en portugués detrás de un mueble que le evocó sus recientes experiencias en interrogatorios. “Al correrlo cayeron unos documentos, y bueno yo fui a recogerlos porque tenía que dejarlos en su lugar. Y de repente, ahí encuentro los métodos, y se veían las camas, cómo tenían que poner a la gente para torturarla”, lo que confirma la existencia del Plan Cóndor a lo largo de Latinoamérica.

Olga Cárdenas, una de las personas que participó del recorrido, sobre cómo fue vivir esta experiencia, comentó: “Yo nací el año 70, no supe que hubo un Golpe cívico militar hasta que fui a la universidad. Para los 40 años del Golpe, fui a un ciclo de cine en la Casa de los Derechos Humanos, y en ese ciclo vi un documental que me dio tanta pena, me sentí tan agobiada, salí llorando. Había llevado más de la mitad de mi vida viviendo como un pájaro, y así como yo cuánta gente de mi generación. Chile es un país con una memoria muy enferma, toda actividad que se realice en torno a la memoria, evidentemente que se agradece, más aún si es para estudiantes”.

Las agrupaciones que participaron de este evento patrimonial y conmemorativo son: Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974; la Agrupación de DDHH Orlando Letelier; Colectiva- Taller Cueca Sola Punta Arenas; Ex Presos Políticos y Familiares; PRAIS; Hijos, Hijas, Nietos y Nietas por la Memoria; y Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile.