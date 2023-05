Carta de los Pescadores Artesanales de Coronel al Subsecretario de Pesca sobre futura nueva Ley de Pesca

Sr . Julio Salas Gutiérrez

Subsecretario de Pesca y Acuicultura

Presente.



De nuestra consideración :

El Estado de Chile tiene una gran deuda con el sector

pesquero artesanal , debido a la existencia de una ley de

pesca que fue creada a conveniencia de quienes pusieron

dinero en la mesa como contraprestación a un verdadero regalo

regulatorio en su favor.

Entendemos que actual gobierno se encuentra convencido

de ello . En consonancia con lo anterior, el Sr . Ministro de

Economía , don Nicolás Grau, en entrevista dada a prensa

refirió en su oportunidad, lo siguiente :

» … nosotros., más allá de la fórmula jurídica específica .,

vamos a presentar una nueva Ley de Pesca que va a reemplazar

la anterior, porque esa Ley -la actual- tiene problemas

importantes, y además que el sistema judicial chileno definió

que en algunos casos, había habido graves casos de vicios con

respecto a esta»

Tal anuncio sin duda resultó ser en su momento

esperanzador para el sector , sin embargo, luego de más de un

año de tales declaraciones y luego de la realización de

instancias de participación cuyo resultado o grado

ponderación por parte de la autoridad se ignora, a la fecha

el contenido y alcances del texto del proyecto es un misterio

que solo aporta incertidumbre a todo el sector pesquero .

La falta de transparencia en relación al contenido de la

iniciativa legal a remitir a discusión por el Parlamento ha

generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la

comunidad pesquera artesanal , quienes se sienten marginados de

las definiciones que se están tomando en materia de pesca en

nuestro país . Los pescadores artesanales de Chile han sido

históricamente marginados y excluidos de las decisiones que se

toman en relación a la explotación de los recursos pesqueros . Es

por ello que es fundamental que se les brinde una mayor

participación en la definición de las políticas públicas en

materia de pesca , abriendo instancias de participación activa,

en conocimiento previo del texto a remitir al Congreso Nacional.

En este sentido, exigimos que se nos informe de manera

clara y oportuna sobre el contenido del proyecto de ley de pesca

y que se nos brinde la posibilidad de participar en la discusión

del mismo, de manera previa a su envío a tramitación

legislativa. Además , solicitamos que se acelere el envío del

proyecto al congreso de Chile , ya que la incertidumbre en

relación al futuro de la actividad pesquera «está generando

serios problemas económicos y sociales en las comunidades

costeras .

Es por lo anterior , que por su intermedio, solicitamos

que a la brevedad exista un pronunciamiento oficial que dé

respuesta a las naturales interrogantes del sector, en

especial , cuales son los cambios y lineamientos que contiene

la iniciativa a presentar . Se torna altamente imperioso,

conocer cuáles serán los lineamientos generales que tendrá el

proyecto de ley antes indicado, antes de su presentación al

Congreso.

Finalmente , como organización manifestarnos nuestro más

amplio compromiso a participar de las definiciones a adoptar

en la gestión de la iniciativa legislativa, pues esta vez es

necesario e insoslayable considerar la opinión y postu¡::-a de

f los pescadores artesanales en los temas regulatorios que les

afectan, y no solo articular instancias aparentes de

participación que solo buscan legitimar el actuar de la

autoridad de turno . En efecto, esperamos que los denominados

Diálogos Pesqueros , no se transformen sólo en un instrumento

para referir que el nuevo proyecto de ley de pesca cuenta con

la participación y aprobación de los pescadores , pues

desconocemos en grado han sido consideradas las posiciones

expuestas . No puede sostenerse que el proyecto cuenta con la

aprobación del sector, si nunca se dio a conocer el texto del

proyecto a presentar.

Son tiempos difíciles , y demás está detallar las razones

de ello . La pesca artesanal no ha sido ajena a las

contingencias económicas de orden general , que se suman a las

propias del sector, y vemos con preocupación la posición del

gobierno en orden a reformar un marco normativo, sin a lo

menos presentar las ideas matrices y los principales cambios

a proponer .

En función de lo anterior, es que solicitamos a usted, a

la brevedad posible pueda llevar a efecto todas las gestiones

que sean necesarias, con miras hacer público en nuestra

región , el principal contenido del proyecto de nueva ley de

pesca y , en especial , dar conocer tales aspectos al sector

pesquero artesanal , que a la fecha , aún espera los tan

anhelados y postergados cambios .

Saludos cordiales ,