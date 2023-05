Con alarmantes cifras Aguas Magallanes llamó a prevenir emergencias durante este invierno

Punta Arenas, 16 de mayo de 2023.- Junto a la primera autoridad comunal, el Alcalde Claudio Radonich Jiménez, Aguas Magallanes inició oficialmente la campaña invierno, con la que cada año busca informar de manera preventiva sobre la importancia de proteger térmicamente el medidor de agua potable y todas las cañerías interiores que puedan estar expuestas a las bajas temperaturas.

Efecto dominó: Así se podrían graficar algunas de las consecuencias que dejó la falta de protección, principalmente en el medidor durante el invierno pasado. Las cifras son elocuentes y preocupantes.

Durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022, la región debió hacer frente a los efectos de una ola de frío que obligó a la sanitaria a reponer cerca de mil setecientos medidores en las localidades donde opera (un 330% más que lo normal), “en su gran mayoría estos dispositivos fueron afectados por no contar con un nicho protector y material aislante en su interior y tapa”, explicó Cristian Oyarzún Araya, jefe del Departamento de Desarrollo de Redes de Aguas Magallanes.

A ello se sumó la pérdida de aproximadamente 100 mil metros cúbicos de agua, producto de filtraciones asociadas a congelamiento. En Punta Arenas, esto provocó un déficit en los estanques de almacenamiento en la planta de producción de agua potable, lo que obligó a realizar cortes en algunos sectores con el objeto de controlar esas pérdidas y asegurar el suministro para la ciudad.

Para el alcalde Claudio Radonich Jiménez, queda más que claro, que en Magallanes resulta indispensable no pasar por alto las recomendaciones que nuevamente ponen a prueba algunos de los cuidados que debemos tener quienes vivimos en una zona de clima extremo, y que los impactos de no hacerlo pueden afectar a toda la comunidad.

Aguas Magallanes recordó que proteger adecuadamente las instalaciones desde el medidor hacia el interior de la propiedad es responsabilidad de cada cliente y no hacerlo puede significar un costo económico asociado a la reposición.

RecomendacionesLo fundamental es que el medidor cuente con un nicho que lo proteja, que contenga material aislante tanto en su cuerpo como en su tapa, y que todas las tuberías interiores no estén expuestas al frío. También es importante desconectar las mangueras de riego del jardín, ya que, si quedan con agua en su interior, éstas se congelan y conducen el frío hacia las instalaciones del domicilio. Para evitar esto, la recomendación es vaciar las mangueras de riego y desconectarlas de la llave. En caso de congelamiento, Aguas Magallanes recordó no aplicar agua caliente en forma directa a las instalaciones, ya que el cambio brusco de temperatura también puede generar daños. Lo aconsejable es humedecer paños con agua caliente y colocarlos sobre la zona congelada. Asimismo, la empresa recordó que esta información se encuentra disponible en la página web de la empresa www.aguasmagallanes.cl

En la fotografía: Un aspecto del lanzamiento de la campaña invierno de Aguas Magallanes realizado en la Municipalidad de Punta Arenas. De izquierda a derecha: Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, Claudio Radonich Jiménez, Alcalde de Punta Arenas; (don Grifo), Cristian Oyarzún

Araya, jefe del Departamento de Desarrollo de Redes de la sanitaria y Johanna Reyes Neira, gerente de Clientes de Aguas Magallanes.