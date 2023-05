Delegado presidencial regional y alcalde de Punta Arenas abordan materias de seguridad

En un saludo protocolar, las autoridades José Ruiz y Claudio Radonich, respectivamente, coincidieron en que la prevención del delito es la estrategia fundamental para la comuna.

Punta Arenas abril 12 de 2023.- La tarde de este viernes, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic recibió al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en un saludo protocolar donde ambas autoridades pusieron al centro de la conversación diversas materias de seguridad. También participó en la instancia, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos.

La primera autoridad regional, que mantiene como una de las prioridades de su gestión, las temáticas de seguridad y prevención del delito, dio a conocer al jefe comunal los primeros alcances del plan Calle Sin Violencia.

“Punta Arenas fue incorporado al programa Calle Sin Violencia por ser capital regional; esta semana desde el Ministerio del Interior se envió la estrategia de Gobierno”, afirmó Ruiz, añadiendo que “debiesen llegar recursos próximamente, los siempre vamos a invertir con perspectiva de realidad regional. Por ejemplo, hay un ítem de blindaje de vidrios para los vehículos de Carabineros, cuestión que afortunadamente en Punta Arenas no es prioritario, a diferencia de contar con vehículos 4×4. Precisamente hoy sostuve una reunión con Carabineros y me manifestaron que el parque automotriz es uno de los principales problemas por el estado de los caminos rurales que dañan y acortan la vida útil de este equipamiento”.

Por su parte, el alcalde Radonich destacó el diálogo sostenido con el delegado presidencial, donde ambos coincidieron en la importancia de la seguridad en la comuna en términos de abordar los delitos, incivilidades y otras problemáticas emergentes que requieren e involucran un trabajo conjunto.

“Fue una muy buena conversación, porque finalmente fue una cita protocolar, pero también pudimos ver temas muy importantes vinculados con seguridad, ustedes saben que Punta Arenas está dentro de las 46 comunas que se sumaron al programa Calle Sin Violencia. Si bien es cierto nuestra comuna no es como Santiago ni el norte, sí lo que requiere es prevención y poder aclarar ciertos temas que son fundamentales para ver la operatividad, y que esto signifique no solamente disminuir las cifras, sino que nuestros vecinos se sientan más seguros porque no estamos hablando sólo de delitos, sino que también de incivilidades, de autos con roncadores, por ejemplo, que tanto complican la vida de muchos vecinos pese a los esfuerzos que se puede hacer”, manifestó Radonich.

Otras aristas

La autoridad comunal, a su vez, planteó al delegado Ruiz la solicitud que ha efectuado al Ministerio del Interior, respecto a que las policías puedan conocer los RUT de los pasajeros que arriban a Magallanes vía aérea, porque en su opinión permitiría mejorar el control de ingreso de personas que tengan cuentas pendientes con la justicia.

“Otro tema que le plantee al delegado, que no es resorte de él, sino que del Ministerio del Interior, donde están radicados los tres oficios, que tengo una respuesta que dice que depende de un proyecto de ley, a nuestro juicio, y también a juicio del fiscal Campos, es una decisión administrativa, que lo que buscamos es que esta medida sume a los esfuerzos que se están haciendo con el programa Calle Sin Violencia, porque aquí no solamente hay que ver que Chile es igual, porque no es igual, y aprovechemos nuestra condición isleña para estos efectos, y que finalmente las personas que están con órdenes de detención pendiente o que hayan ingresado ilegalmente a nuestro país, no lleguen a Magallanes”, explicó el acalde.

Por su parte, el delegado regional informó que hoy participó de la reunión STOP de Carabineros, donde se efectúa un análisis estadístico delictual a nivel de Prefectura y, en específico, de cada comisaría de la región, donde se destacó la disminución del 1,3% de los Delitos de Mayor Connotación Social en Magallanes, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La autoridad valoró este resultado, pero igualmente hizo énfasis en la importancia de abordar la sensación de temor de las personas y considerar la violencia, lo que involucra necesariamente marcar mayor presencia preventiva desde la mirada policial, pero también con el Estado presente a través de las diversas reparticiones que pueden contribuir en esta materia.