Familias magallánicas visitaron muestra de fósiles de Magallanes y Antártica en el Día de los Patrimonios







Punta Arenas, 31 de mayo de 2023.- Una buena acogida de la comunidad magallánica tuvo la exposición paleontológica “Fósiles, testigos de cuando Magallanes y Antártica eran uno” que organizó el Instituto Antártico Chileno (INACH) por el Día de los Patrimonios Culturales que se desarrolló el último fin de semana del mes de mayo y que congregó un centenar de actividades sólo en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.





Fueron alrededor de 160 personas las que visitaron la muestra instalada en el edificio de los Laboratorios del INACH Embajador Jorge Berguño, ubicado en calle Lautaro Navarro 1245. Cabe mencionar que esta cifra corresponde a ambas jornadas de exhibición, es decir, sábado 27 en la tarde y domingo 28 de mayo en la mañana.





La mayoría de los asistentes concurrió en compañía de su grupo familiar, algunos con niños y niñas, que valoraron la oportunidad de hacer sus preguntas a la paleobotánica Dra. Cristine Trevisan y al curador de la muestra paleontológica Héctor Mansilla. Algunas de las consultas fueron sobre el pasado de Antártica, qué especies vivían al final de la Era de los Dinosaurios y qué fósiles han sido descubiertos recientemente en las expediciones científicas de la institución polar.





Las y los visitantes pudieron observar y tomar fotografías a las improntas de hojas, huesos de dinosaurios y reptiles marinos, además de los fósiles de invertebrados de los periodos Cretácico superior y Eoceno. Fue una oportunidad para aprender un poco más sobre la biodiversidad y la evolución biológica de ambos periodos, documentando eventos trascendentes que permiten reconstruir los procesos biológicos de nuestro planeta, en especial la estrecha relación que tuvo nuestra región con el continente antártico en el pasado. También se habilitó un espacio infantil donde niños y niñas pudieron pintar y armar algunas de las especies más características del pasado del continente.





Además de la exposición, se realizó con gran marco de público la charla “Del rescate fósil a la divulgación científica”, instancia en que se detalló todo el proceso que hacen las y los investigadores, partiendo desde la planificación de una campaña, a las largas jornadas en terreno, qué hacen cuándo encuentran un fósil, cómo lo trasladan hasta el laboratorio, cómo lo estudian, cómo escriben un artículo científico para una revista especializada y hacer llegar estos nuevos conocimientos a la comunidad en general, a través de lanzamientos de libros, charlas, talleres, visitas educativas de establecimientos educacionales y exposiciones como la que se montó en esta oportunidad.





La Dra. Cristine Trevisan realizó un positivo balance de la actividad y con mucha emoción expresó: “El evento fue muy satisfactorio, fue increíble recibir personas de todas las edades, familias enteras y una diversidad de personas que se interesan por la paleontología. No siempre se puede llegar a tantos tipos de personas y a distintas generaciones que se interesan por nuestro patrimonio natural. Una sociedad que no valora, que no conserva su patrimonio, no tiene identidad, por eso este tipo de eventos tienen una gran utilidad para nuestra sociedad. El patrimonio es una parte fundamental donde se crea una identidad cultural de una sociedad y crea una memoria colectiva sobre su propia historia. Ayuda a las personas a comprender su pasado, entender su herencia cultural y traspasar a nuevas generaciones. Por eso es importante promover el acceso a la diversidad cultural y que todas las personas puedan acceder y conocer nuestro patrimonio”, valoró.





