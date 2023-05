Los mejores sitios de apuestas deportivas en Chile

Dado que aún las casas de apuestas deportivas online no están legalizadas en el país, los aficionados recurren a plataformas internacionales para poder divertirse sin sufrir ninguna penalización. Un hecho importante a reseñar es que el mercado chileno es muy atractivo para esta industria, ya que es uno de los países de la región que ofrece una abundante oferta deportiva.

Esta situación ha generado el surgimiento de muchos competidores, lo cual dificulta, en muchas ocasiones, dar con las plataformas de apuestas deportivas correctas. Es por ello que en, en este artículo, haremos mención de los sitios de apuestas deportivas más populares y confiables en Chile.

Si se busca una plataforma fuera de lo tradicional y que esté enfocada en los jugadores y aficionados chilenos, rojabet es sin duda una excelente opción. Si bien su enfoque principal es hacia “la roja” (de allí deriva su nombre) también cubre otros segmentos deportivos que van desde beisbol hasta los deportes electrónicos. De hecho, en Rojabet hay más de 30 disciplinas deportivas en las cuales divertirse.

Una de sus características principales son sus bonificaciones y promociones, comenzando con su bono de bienvenida de $2.000 CLP apenas se registre el usuario. En el caso de activar el bono duplicador, la bonificación de bienvenida podrá alcanzar hasta un máximo de $200.000 CLP.

No se puede pasar por alto las innovadoras apuestas en vivo, las cuales proporcionan al aficionado: estadísticas completas, actualizaciones de cuotas en tiempo real y la posibilidad de realizar cashout. Esta casa de apuesta opera con una licencia legítima expedida en Curaçao.

Lleva operando desde el 2012, por lo que evidentemente es una de las casas de apuestas más veteranas del mercado chileno. Cuenta con más de 30 disciplinas deportivas y sus cuotas son muy competitivas. Su bono de bienvenida se activa en el primer depósito y ofrece el 100 % de ese primer depósito hasta $10.000 CLP.

En cuanto a su legalidad, esta reconocida casa de apuesta opera con dos licencias internacionales otorgadas por las prestigiosas autoridades: UKGC y la MGA. Esto, obviamente, la convierte en una de las plataformas más seguras de la industria del eGambling.

Perteneciente al grupo griego Kaizen Gaming International Limited, esta jóven casa de apuesta ha ido ganando relevancia, no solo en el mercado chileno, sino también en otros países de la región como Brasil y Perú. Uno de sus principales atractivos es su bono de bienvenida, el cual se activa tras el primer depósito y ofrece el 100 % del mismo hasta $200.000 CLP.





Otra de sus bonificaciones que atrae, sobre todo, a los jugadores más veteranos son sus misiones. Estas son una serie de retos determinados, los cuales recompensan a los usuarios quienes logren terminarlas antes de que finalice el tiempo de resolución. Si gustas de los eSports, esta casa de apuesta cubre varios de estos juegos: League of Legends, CS:GO, DOTA 2, Rainbow Six, Arena of Valor, King of Glory y StarCraft II.

Mientras no exista una regulación en cuanto a las apuestas deportivas en línea, se debe ser muy precavido a la hora de elegir una plataforma. En este artículo hicimos mención de algunas de las más populares, aunque obviamente, hay otras opciones buenas en el mercado. Lo importante cuando se vaya a elegir una es verificar que opere con una licencia certificada y apostar de manera responsable y moderada.