Piden al Presidente Boric cumplir su promesa de campaña con la Pesca Artesanal



Pescadores Artesanales de la CONDEPP le solicitan al ejecutivo cumplir la palabra empeñada, ad portas de la segunda cuenta pública, “se cumplen 15 meses sin un proyecto de ley presentado y sin avances en la nulidad”



En los días previos a la segunda cuenta pública del presidente Boric, los representantes de los pescadores artesanales manifiestan su inquietud respecto a lo que ocurrirá con la Nueva Ley de Pesca.



“Estamos en la segunda cuenta pública del Presidente Boric, y no tenemos un proyecto de Ley de Pesca presentado al país, y tampoco avances en cuanto a la nulidad de la actual Ley de Pesca.” Manifestó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.)



“Chile necesita una ley de pesca justa y legítima que sustituya la actual que fue tramitada con prácticas corruptas tal y como lo sentenciaron los tribunales de justicia”. “Vemos con preocupación, que el lenguaje del gobierno recoge muchos conceptos que la industria viene promoviendo como campaña para limpiar su imagen, y poco de lo que la pesca artesanal ha manifestado.”



Del mismo modo argumentó: “Sabemos que la Industria querrá proteger lo que obtuvo con la Ley Longueira, el fraccionamiento, las cuotas y licencias. Y eso no puede volver a ocurrir.”



Por su parte, el vocero de la colectividad, Hernán Machuca, fue enfático al señalar: “Le pedimos al presidente que se posicione desde la justicia. Que la nueva ley, asigne sólo a la pesca artesanal aquellas pesquerías que se pescan dentro de las 5 millas de reserva para el sector, como son la Sardina y Anchoveta”.



Hernán Cortés puntualizó: “Manifestamos firmemente que la nueva Ley, debe contemplar una plataforma social de apoyo a los pescadores artesanales, dado que esta actividad no se compara a otras en cuanto al riesgo y la incertidumbre económica y social que implica.”