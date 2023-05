Presidenta Nacional del Partido Socialista Paulina Vodanovic visitó Magallanes

Una visita llena de actividades, entre ellas trabajo en terreno con el Candidato al Consejo Constitucional Pablo Bussenius, realizó la Presidenta Nacional del Partido Socialista Paulina Vodanovic, oportunidad en que comento algunos de los desafíos en la Región de Magallanes y perspectivas a futuro del actual acontecer político y social.

Es de esta manera que, aprovechando una breve pausa en su agitada agenda, comentó Vodanovic que en relación a los desafíos que visualiza en torno a la gestión del Gobierno en la Magallanes, “Al igual que en todo el país el esfuerzo que debemos hacer es optimizar la gestión pública, gastar en tiempo y de manera eficiente el presupuesto regional como primera prioridad, apoyando los criterios locales en dicha tarea ya que son los magallánicos los que mejor conocen sus prioridades.”, añadiendo a su análisis que “y hay problemas como la seguridad y el tráfico de drogas que no son ajenos a la zona, mas cuando esta es una región fronteriza y marítima que por tal condición amerita una atención especial”.

Afirmando que ”otra realidad, que debe preocupar al gobierno, a nivel nacional, es la crítica economía familiar que golpea especialmente a las clases medias, y en las zonas extremas el flagelo de la inflación se hace más evidente y deteriora rápidamente la calidad de vida”.

Magallanes desafíos y proyecciones

Su amplio conocimiento de la región y el territorio austral no estuvieron ajenas a sus opiniones, en donde señala en torno a las capacidades de proyección de la Región de Magallanes y el rol políticas públicas que se debe generar, la Presidente del Partido Socialista reflexiona que “la condición geopolítica de Magallanes demanda, más que del gobierno, del Estado, mantener la proyección estratégica de la región. La conexión con la Antártica debe asegurarse manteniendo y reafirmando la presencia de Chile en nuestro territorio. Para ese objetivo el progreso y desarrollo de Magallanes es clave”, complementando que “en el caso de las energías verdes la región tiene condiciones privilegiadas y no sólo para la del hidrógeno sino también para la eólica que por su régimen de vientos es ideal lo que las complementa y potencia. Cuando dijo que el gobierno debe escuchar a los magallánicos en fijar las prioridades de desarrollo este es uno de esos casos”.

En torno a seguridad pública, en una región eminentemente marítima, Paulina Vodanovic visualiza diferentes desafíos en torno al desarrollo de la policía marítima y el sistema de búsqueda y salvamento marítimo, comentando que “sin duda la presencia de la Armada siempre ha sido muy relevante en la región y frente a los retos que se plantean en los tópicos que señala su pregunta hay que potenciar su capacidad en equipos, tecnología y personal. El crimen organizado, como el narcotráfico, se ha vuelto más sofisticado y cuenta con mucho dinero sucio para operar, eso obliga al Estado a doblar, cuando no triplicar su capacidad operativa para combatirlo y la policía marítima en esta zona es la vanguardia para esa tarea”.

La Presidenta nacional del Partido Socialista comenta que “algo similar debe hacerse en materia de búsqueda y salvataje ya que el tráfico mercante y turístico siempre tenderá a incrementarse, además de la cobertura que requieren las actividades pesqueras, desde los artesanales hasta embarcaciones mayores y centros acuícolas”.

En este sentido manifiesta sobre el punto, comentado “y permitame una disgreción que como chilena y presidenta del Partido Socialista me inquieta y me parece muy importante decirlo a propósito de la proyección a la Antártica y de los desafíos marítimos. Chile tiene 3 millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio marítimo, versus 750 mil de tierra firme, ahí -en el mar- está nuestro futuro. Aquella metáfora, hermosa sin duda, de que somos una larga y angosta faja de tierra nos ha bloqueado por años no asumiendo un reto que nos depara solo beneficios. Hoy, gracias a la tecnología, podemos recuperar los años perdidos. Ese mar ignoto nos espera a nosotros y a la siguiente generación para darnos desarrollo, bienestar y una posición geopolítica inmejorable. Planteó este desafío desde la Patagonia, tierra de sueños y mitos, para que lo hagamos realidad”.

Historia de la Región que trasciende cinco siglos

En relación a la historia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, comentó algunos hitos que se conmemoran dentro de este año, como lo son la toma de Posesión del Estrecho de Magallanes (180 años), fundación de Puerto Williams (70 años)), 11 de septiembre ((50 años)) y 45 años de la crisis del canal Beagle, añadiendo y recordándonos que que “como hito histórico hay que agregar los 503 años de su descubrimiento por don Hernando. No sé si estamos al debe en ese relato porque Magallanes, la noción geográfica y su ubicación, está grabada como imagen en el inconsciente colectivo nacional. Los chilenos, sin saber detalles, la aprecian y saben que es importante para Chile”.

Vodanovic nos recuerda que “y muchas generaciones rememoran que las últimas palabras que se le atribuyen a O´Higgins al expirar fueron Magallanes… Magallanes”.

Añadiendo, con muy buen humor que “y algo personal, el club deportivo Magallanes, es uno de los más queridos de nuestro país y yo soy una hincha furibunda del glorioso Magallanes”.

Contingencia política y desafíos del oficialismo

La contingencia y desarrollo político, es parte también de su visita, especialmente considerando que como mujer líder de uno de los partidos más importantes de nuestro país cumple un rol fundamental. En este sentido Paulina Vodanovic comentó que el Partido Socialista ha enfrentado las críticas, entre ellas la “denominada” falta de cohesión oficialista.

Al respecto nos comenta que “con diálogo y más diálogo, somos parte de una coalición y legítimamente cada partido tiene sus matices y visiones. Nuestra tarea es dialogar, que es la esencia de la buena política, asumiendo que tenemos una tarea común: sustentar al gobierno, especialmente en tiempos convulsionados como los que estamos viviendo. Y ese mismo esfuerzo hay que hacerlo con la oposición ya que con ellos tenemos también una tarea común: sustentar al país en nuestra región y en el mundo ya que ese estado de incertidumbre y crisis es global”.

El Partido Socialista en Magallanes

En torno a las proyecciones del Partido Socialista en Magallanes, de larga data en su historia, Paulina Vodanovic recuerda que “Magallanes ha sido generoso con el partido Socialista y le ha conferido el honor de representar a destacadas figuras del partido. Para nosotros es una región emblemática por todo lo que ya he dicho y siempre será un orgullo estar presentes en su desarrollo, en sus inquietudes, en sus anhelos, en mejorar la calidad de vida y de oportunidades. Pero hoy quienes deben resolver aquello son los magallánicos y nosotros contribuir en lo que nos compete si así lo quisieran”.

Resaltando que “lo más importante para esta presidenta socialista, que recorre todo el país, es que logremos interpretar a la sociedad chilena en su totalidad, Chile es uno solo y quien asuma un proyecto político, especialmente si es socialista, debe buscar convencer y convocar para esa tarea a una gran, gran mayoría, los gobiernos con bases electorales reducidas tienen demasiadas dificultades para sacar adelante sus proyectos y es el país quien sufre las consecuencias”.