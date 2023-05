Seremi de Agricultura y Gobierno regional de Magallanes entregan acumuladores y bebederos para animales

Se trata de ganaderos cuyas dotaciones de animales son menores a tres mil lanares y declararon estar sin agua en la encuesta levantada por el SAG.



La Cooperativa Cacique Mulato es la excepción por el número de sucesiones que considera el manejo de más de 20 mil lanares.

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, junto a autoridades del gobierno regional realizaron la entrega de acumuladores de agua que en esta oportunidad corresponden a 33 soluciones para pequeños productores ganaderos no INDAP que reciben un estanque flexible de 20 mil litros cada uno y bebederos distribuidos en 6, 3 y 5 contenedores de aguas para cada unidad productiva lo que suman un total de 110 bebederos para sus animales y 11 estanque rígidos de mil litros cada uno.

Se trata en su mayoría de 22 ganaderos cuyas unidades productivas corresponden a dotaciones pequeñas de menos de tres mil lanares excepto la Cooperativa Cacique Mulato que a pesar de tener 26 mil lanares, se trata de una organización productiva que considera 20 sucesiones que contempla más de 300 personas beneficiarias.

Explica el plan de procurar una agricultura y ganadería resiliente ante el cambio climático dotando a las y los productores de artefactos como acumuladores de aguas y bebederos para ganado, lo que se debe asociar a riego tecnificado y/o bombas de extracción según corresponda se espera la próxima temporada primavera – verano en mejor forma para mitigar el impacto de la escasez de agua en la temporada de mayor requerimiento productivo.

Ante la declaración de Emergencia por déficit hídrico por parte del Ministerio de Agricultura, INDAP Magallanes obtuvo en febrero una suplementación adicional por parte de nivel central de $60.000.000, destinados al financiamiento de 60 proyectos para la compra de acumuladores de más de 10.000 lts cada uno. Dicho Programa se encuentra en ejecución y ya se han entregado más del 50% de los estanques por parte de la dirección regional de INDAP.

Destacó la Seremi el valioso aporte del gobierno regional por $257 millones de pesos que permite dar soluciones como la entrega de acumuladores de agua que en esta oportunidad corresponde a 22 soluciones para productores que reciben un estanque flexible de 20 mil litros cada uno y 110 bebederos para sus animales. A ellos se suman 11 productores agrícolas No INDAP con estanques de rígidos de mil litros para extensiones agrícolas de 0,5 hectáreas y estanques flexibles para productores de más de 1 hectárea.

La presente entrega es realizada en los centros de distribución de COPEVA y Rincón Ganadero, lugar donde se inicia la entrega a los 33 productores agrícolas y ganaderos No INDAP beneficiados por el Gobierno Regional a través de la SEREMIA e INDAP para el caso de sus usuarios

Esperamos seguir otorgando esta ayuda a las y los productores de la región de Magallanes para que dispongan de medios de acumulación de agua y la mayor parte de nuestros usuarios a través dispongan de este vital elemento, dijo la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez.