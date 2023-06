Aumenta en un 45% el presupuesto para la ejecución de la Ruta Médica 2023 en Punta Arenas





Este es un dispositivo que tiene como objetivo entregar prestaciones de salud a los hombres y mujeres en situación de calle de la comuna de Punta Arenas.



Punta Arenas, viernes 23 de junio de 2023-. Se realizó el lanzamiento de la Ruta Médica 2023, dispositivo que desde el 2018 financia el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para entregar prestaciones de salud a los hombres y mujeres en situación de calle de la comuna de Punta Arenas, con el objetivo de proteger la vida y superar las vulneraciones.

Este dispositivo se enmarca en el Programa Noche Digna del ministerio y por sexto año consecutivo será ejecutado por el Servicio de Salud Magallanes mediante la transferencia de $38.400.000.

Gloria Ramírez, Subdirectora de Atención Primaria del Servicio de Salud Magallanes sostuvo que “las personas en situación de calle no tienen actualmente una atención inserta en algún establecimiento, por lo tanto, la Ruta Médica permite que un equipo de profesionales se traslade a los albergues o puntos calle para realizarles atenciones de salud. Lo que buscamos a través de este operativo es adherirlos a un programa y entregarles algunos medicamentos para ciertas patologías o bien, hacerles algunas interconsultas o derivaciones a centros de especialidad.”

El lanzamiento de la Ruta Médica 2023 fue realizado en dependencias del Albergue Protege, ubicado en calle Lautaro Navarro N°821, lugar donde vive Catalella Hernández, ciudadana venezolana y usuaria de la Ruta Médica, quien nos compartió que vive en Punta Arenas hace 5 años. “Estoy muy agradecida porque este albergue me acogió con mucho cariño y he salido adelante gracias a ellos. Además, me siento segura gracias a las atenciones médicas, porque demuestra que se preocupan de lo que te pasa y tu estado de salud. Siempre están muy pendientes”.

Por su parte, Rosario Astroza, asesora de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes señaló que “el año 2022 se realizaron 200 prestaciones y se atendieron alrededor de 257 personas en situación de calle, a quienes entregamos atención de salud y los vinculamos con la ruta de atención primaria de urgencia. Este año, esperamos atender a más personas porque ellos merecen un trato digno, igual que cualquier otro ciudadano”.



Para la versión 2023, la Ruta Médica aumentó su presupuesto en un 45% respecto al año anterior, lo que permitirá implementarla desde el mes de junio hasta diciembre de este año, proyectando tres atenciones a la semana para las personas que pernoctan en los dos Albergues y Centro de Referencia que el ministerio tiene a disposición para ellos, además de la Hospedería del Hogar de Cristo y de los puntos de calle.

Andrés Iglesias, coordinador del Área Social de la Seremía de Desarrollo Social y Familia destacó que el aumento del presupuesto de la Ruta Médica para este año permitirá ampliar el período de funcionamiento, pasando de 50 a 80 días, esto es, desde junio a diciembre de 2023. “Estamos muy satisfechos de renovar este convenio con el Servicio de Salud, porque sabemos que estas atenciones médicas son muy valoradas por nuestros usuarios y usuarias y porque pueden salvar vidas o ayudar a que las personas en situación de calle mantengan, durante su día a día, un mejor estado de salud”.

La Ruta funcionará en un horario de 17:30 a 22:30 horas y el equipo está conformado por una doctora, una enfermera, una TENS y una trabajadora social, quienes serán los encargados de entregar prestaciones de toma de signos vitales, glicemia, presión arterial, prescripción médica, curaciones, además de gestión de horas médicas, exámenes y hospitalizaciones. Es la primera vez que esta ruta considera la entrega de artículos de higiene personal.

De acuerdo a los datos que administra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se estima que en Magallanes existen 125 personas en situación de calle.