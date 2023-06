Comisión de Seguridad Pública del Senado analizó situación de violencia que enfrentan establecimientos educacionales y su paralización derivada de “tomas” de sus recintos.

En la instancia, el senador Alejandro Kusanovic sostuvo que la base del problema es la perdida de disciplina y de orden en los colegios, sumado a la mala administración de los recursos públicos en educación

Con la presencia de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la directora del Centro de Padres del Instituto Nacional y representantes del Consejo Escolar del Liceo Lastarria, se llevó a cabo la sesión en la comisión de Seguridad Pública del Senado para analizar la situación que enfrentan los establecimientos educacionales en materia de seguridad y las “tomas” en recintos educacionales. A la sesión también estaba invitada la alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, quien se excusó previamente de participar.

El integrante de la comisión, senador Alejandro Kusanovic, manifestó en la instancia que “acá hay un tema estructural mucho más profundo, la educación parte de la disciplina, si esto no existe no podemos construir nada, es la base, sin eso no podemos solucionar nada hacia arriba”.

Asimismo, catalogó como “intolerable” las situaciones de tomas, la perdida de clases y los destrozos en los establecimientos educacionales y que tiene directa relación con lo permisivo de la sociedad actual, destacando que “detrás de cada recurso o implemento hay un esfuerzo y se tiene que tomar consciencia de cuidarlos, porque le va a servir a quien viene por delante. No es normal destruir los implementos educativos, ni las salas de clases, tenemos que dejar de normalizar este tiempo de situaciones que no nos llevan a ninguna parte”.

Finalmente, el parlamentario al referirse sobre la administración de los recursos en educación, enfatizó “tenemos que ponernos serios ¿por qué la matricula disminuye en la educación pública? Porque los padres se sacrifican por darle una mejor educación a sus hijos y prefieren sacarse la cresta, son capaces de dejar de comer para pagar un mejor colegio a sus hijos y no quieren enviarlos a colegios públicos porque la educación es mala y es mala por su pésima administración, por la mala gestión de los recursos…porque es imposible que un mismo profesor funciona espectacular en un colegio particular y luego funcione mal en uno público, o sea, realmente tenemos un problema de administración”.