Senador Kusanovic criticó el excesivo centralismo al tomar decisiones sobre el territorio sin consultarle a los habitantes de la Zona Austral.

Durante su intervención en la discusión del Proyecto de Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El pasado miércoles, la Sala del Senado aprobó y despacho el informe de la Comisión Mixta sobre el Servicio Nacional de la Biodiversidad y Areas Protegidas, el que fue aprobado por 28 votos a favor y 2 en contra, resolviendo de esta manera las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras. Ahora corresponde a la Sala de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre el texto que busca modernizar la institucionalidad actual.

Durante su intervención el senador por Magallanes, Alejando Kusanovic, manifestó que no se puede estar en contra de los parques nacionales y las áreas protegidas, pero fue críticoacusando “que hay un tremendo desequilibrio e irracionalidad, ya que las regiones de Aysén y Magallanes no hemos sido consultados que debe o que no debe ser parque. En Magallanes, tenemos el 60% del territorio parque nacional, y no le preguntaron a nadie. El centralismo no le pregunto absolutamente a nadie”. En esa línea, el parlamentario apunto a que “tenemos el 90% del borde costero restringido para actividades de desarrollo, y ¿quién nos paga a los magallánicos por tener esas restricciones? ¿quién nos compensa por tener eso? Nadie. Se toman decisiones por el futuro de Magallanes, sin preguntarle a los magallánicos” sentencio.

En la instancia también apunto al rol del Estado en esta materia, responsabilizando la pasividad para compatibilizar el desarrollo de las regiones y su protección, “debemos trabajar todos, las universidades, el Estado y los privados en desarrollar la mejor tecnología para hacer los procesos de desarrollo mas eficientes y no se hace. Yo creo que hay que usar la última tecnología disponible y diseñar nueva tecnología para ello” puntualizo.

Finalmente, Kusanovic cuestiono el excesivo centralismo con que se están adoptando las decisiones sobre el territorio, haciendo un llamado a consultarle a la gente que vive en las regiones “yo creo que acá ha habido un abuso del centralismo con las zonas extremas, donde se han tomado decisiones por los habitantes de la Zona Austral, lo que me tiene muy molesto.”