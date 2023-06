SEREMI de Salud de Magallanes informa leve disminución de casos pediátricos, aunque se espera nuevo peak de atenciones adultos



Se llama a la población a vacunarse para estar protegidos.

En dependencias del Servicio de Salud Magallanes se realizó la reunión periódica del Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA), en modalidad presencial y online, en la que las diversas autoridades de salud abordaron la situación epidemiológica, la demanda asistencial y estado actual de la red.

Finalizado este encuentro, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes se refirió a los principales aspectos tratados en el encuentro. De esta forma, sostuvo que “lo que nosotros estamos observando durante esta última semana es que las consultas de urgencia, la circulación de virus respiratorios y también la situación de camas críticas en pediatría, en donde presentamos alta demanda, si bien se mantiene alta, se ha estabilizado, no ha seguido aumentando y vemos una leve disminución en consultas de urgencia. Esto no quiere decir que estemos en una situación tranquila ni mucho menos, aun estamos en una situación de alta demanda y de alta circulación viral. Y lo que estamos viendo también es que las consultas de adultos y adultos mayores puede comenzar a incrementarse, por lo que se mantiene toda la red activada y estamos haciendo un especial énfasis en todas las medidas preventivas que podemos adoptar como familias y personas, como el lavado de manos, el uso de mascarillas en los espacios cerrados donde hay muchas personas y la ventilación. Mantenemos la recomendación para los niños y niñas menores de no sacarlos, no exponerlos a aglomeraciones de personas, lo mismo para las personas mayores”.

En tanto, la Subdirectora Médica del HCM, Dra. Erica Contreras, indicó que “afortunadamente hemos tenido un descenso en la cantidad de consultas en la urgencia y así también en la ocupación de camas. Al día de hoy, tenemos una ocupación del 54% en la UPC pediátrico, con solo 4 pacientes en UCI y ninguno en ventilación mecánica invasiva, en comparación a las semanas anteriores, donde presentábamos mayor ocupación”.

La Dra. Contreras manifestó que “a nivel global durante la última semana, registramos un 74% de ocupación en las camas de UPC, lo cual evidencia una reducción. Ahora en las vacaciones de invierno, se espera poder mantener este escenario. Para eso debemos evitar las aglomeraciones, los eventos sociales donde se juntan los niños y donde puede haber riesgo de contagio, y también, porque generalmente en estos períodos se suele enfrentar un incremento en las consultas de adultos, entonces el hospital ahora tiene que prepararse para enfrentar este incremento que pudiera haber por contagios en los adultos, así que en ese sentido, reforzar la vacunación contra la influenza y además, viene un fin de semana largo, hay que tratar de evitar los accidentes para que nuestras UPC no se saturen por accidentes que suelen ocupar bastante cantidad de camas”.

En tanto, el Jefe de la Unidad de Emergencia Hospitalaria del HCM, Dr. José Ignacio Iñiguez, indicó que “en general los números han ido disminuyendo en relación con las semanas anteriores que llegamos al peak de consultas y que nunca habíamos tenido en la historia, no solo en cantidad sino en gravedad de los casos. Se produjo una disminución del número de casos en la atención pediátrica, mientras que la de adultos se ha mantenido, sólo aumentó un poco el porcentaje de pacientes respiratorias, pero no el número total de pacientes, esperamos que eso ocurra en las próximas semanas”.

Aclaró, que la disminución de casos está dada más bien en pacientes pediátricos, “pero esto no es una pausa ni mucho menos ninguna calma, estamos recién empezando, recién logramos sortear el primer peak de pediatría, probablemente tengamos otro y todavía falta lo que está por venir con los adultos. En este momento estamos en torno a los 400 pacientes diarios que es el número normal, pero llegamos a atender 500 pacientes, porque teníamos 2-3 veces el número de pacientes pediátricos”, puntualizó.

La SEREMI de Salud, agregó, que frente a este panorama y proyecciones epidemiológicas “debemos tratar de contener los riesgos y, además, recordar la herramienta fundamental con la que contamos para protegernos, que es la vacuna, por lo que el llamado es a asistir a los diversos puntos de vacunación. Este fin de semana estaremos en el Mall Espacio Urbano, en Zonaustral y el Hospital Clínico de Magallanes”.

Situación Epidemiológica Regional

De acuerdo a la vigilancia Regional Enfermedades Respiratorias y COVID-19 correspondiente a semana epidemiológica N°24 (11 al 17 de junio), el monitoreo de consultas de urgencias por causa respiratoria alcanzó un 38% del total de consultas en esta semana, porcentaje que disminuye respecto a semana anterior (43%).

La positividad a virus respiratorios en laboratorios centinelas de la región fue de 43%, inferior a semana anterior (55%). Predomina circulación viral de: 21% de VRS, 19% de Rinovirus, 18% de Adenovirus, 15% de Metapneumovirus, 13% de Influenza A, entre otros.

Cobertura Vacunación

La vacunación anti influenza 2023 en la región de Magallanes tiene una cobertura promedio de 63,94%. El grupo etario que tiene una adhesión menor a la campaña corresponde a embarazadas con un 39.76%, seguido por adultos mayores de 65 años y más con 54,92%, mientras que enfermos crónicos de 11 a 64 años se observa un 61.37% de cobertura. La vacunación Bivalente COVID-19 en la región de Magallanes tiene una cobertura de 23,34%