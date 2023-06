Servicio de Impuestos Internos y Delegación Provincial llaman a denunciar no entrega de boleta en comercio

Este lunes, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez Alarcón, junto al jefe de la Unidad de Impuestos Internos de Puerto Natales, Marco Traba, dieron a conocer campaña sobre la importancia de solicitar y entregar boleta en locales que brinden venta de artículos o servicios.

Este encuentro se enmarca en el aniversario número 113 del Servicio de Impuestos Internos SII regional, donde se están realizando diversas actividades relacionadas a su labor, una de ellas este llamado a visitar a las oficinas del servicio si tienen alguna actividad comercial y no están formalizados.

Actualmente, El Servicio de Impuestos Internos (SII), cuenta con una plataforma para denunciar la no entrega de boleta o voucher de compra. La boleta de compra permite al comprador ejercer una garantía legal y poder cambiar, reparar o recuperar el dinero, cuando un producto no tiene las condiciones adecuadas. A su vez, da cuenta de una transacción realizada, que sirve como comprobante tanto para declarar al fisco de las actividades comerciales que se efectúa.

La autoridad provincial Romina Álvarez Alarcón, hizo el llamado desde el Gobierno a toda la comunidad a denunciar a través de un código QR “queremos informar a la ciudadanía respecto a la obligación de exigir boleta como comprobante legal, para otorgar mayor seguridad a la comunidad como también al comercio local. Pueden escanear el código de manera digital, es ánimo y confidencial”. Asimismo, invitó a que los comerciantes locales se formalicen, “para ello pueden asistir como orientación al SII en Natales, Manuel Bulnes 531, horario de atención de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes”.

Por su parte, el jefe de unidad, Marco Labra, señaló que los folletos con el código y la información serán instalados en todas las dependencias del gobierno y servicios públicos, ya que “tiene como objetivo aumentar la cantidad de denuncias de evasión y de comercio clandestino que existe en la comuna”. Aprovechó de destacar que “la ley no solo sanciona al que no otorga un documento, sino que también al que no lo exige, y nosotros somos los primeros contribuyentes que debemos exigir nuestro documento tributario cuando adquirimos un producto o bien un servicio”.