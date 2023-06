Subsecretario Cataldo se reúne con alcaldes y alcaldesas delPlan Calles sin Violencia para anunciar nuevos recursos destinados a la recuperación de espacios públicos

8 de junio de 2023. En el contexto de la agenda del Gobierno de reforzar la política de seguridad pública con foco en la intervención comunitaria y la recuperación de espacios públicos, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, se reunió este jueves, vía telemática, con alcaldes, alcaldesas y equipos municipales de las 46 comunas que se encuentran en el Plan Calles sin Violencia para informar sobre los recursos adicionales que la Subdere pondrá a disposición de estas municipalidades destinados a financiar distintas intervenciones que permitan mejorar la iluminación peatonal, la recuperación de áreas verdes o sitios eriazos, además de la entrega de recursos para asistencias técnicas. En el encuentro también estuvo presente el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

“Estamos realizando un esfuerzo como Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el sentido de trabajar con los alcaldes y alcaldesas para recuperar los espacios públicos, y que vecinas y vecinos puedan hacer uso de plazas, parques y áreas verdes en óptimo estado, además de contar con calles y avenidas con buena iluminación. Por ello ponemos a disposición nuevos recursos para las comunas que están dentro del Plan Calles sin Violencia puedan presentar proyectos a ser financiados por la Subdere”, sostuvo el Subsecretario Cataldo.

“Queremos que las personas hagan uso de su entorno, porque si recuperamos el espacio público retrocede la incivilidad y la delincuencia”, agregó.

El anuncio del Subsecretario Cataldo contempla que cada municipio podrá presentar un proyecto de asistencia técnica al Programa de Mejoramiento de Barrios para la contratación de tres profesionales, que considere un profesional en el rol de coordinación territorial para la seguridad y dos profesionales para la elaboración de los proyectos de inversión. El plazo de presentación de la asistencia técnica es hasta el día 10 de julio de 2023.

Por otra parte, cada municipio podrá presentar iniciativas que sumadas no excedan los 500 millones de pesos en proyectos de inversión en el marco del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU). Los proyectos podrán relacionarse con iluminación peatonal (iniciativas asociadas a la instalación o reposición de luminarias en el espacio público ubicadas en calles, avenidas, pasajes, plazas, etc.) y recuperación de espacios públicos (iniciativas asociadas a la recuperación de espacios públicos como áreas verdes, parques, platabandas, sitios eriazos, etc.). El monto máximo por cada proyecto no debe superar los 154 millones de pesos. El plazo de presentación de las iniciativas es hasta el día 31 de agosto de 2023.