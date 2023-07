4 Pymes magallánicas reciben el Sello 40 Horas

Se trata de las empresas: Indómito Sur Spa, Enrique Schadenberg y Compañía Limitada, Fulana Comunicación Inteligente Spa y Cristian Crema Aburto, dedicadas a los rubros del turismo, artículos eléctricos, comunicación estratégica y cotillón, respectivamente.

Punta Arenas, 31 de julio de 2023.- Un total de cuatro nuevas pequeñas empresas magallánicas ya son parte de la historia regional, tras recibir el día de hoy el sello 40 horas, que distingue el esfuerzo realizado para disminuir su jornada laboral a 40 horas semanales de manera anticipada.

Con ellas, se completa un total de 17 pymes regionales que ya cuentan con esta certificación que otorga el ministerio del Trabajo y Previsión Social a todas aquellas empresas que adelanten su reducción de horas laborales. A estas, se suma una última empresa, originaria de Puerto Natales que recibirá su sello durante los próximos días, con lo que serán 18 firmas a nivel local.

Se trata de la empresa Indómito Sur Spa, del sector turístico; Enrique Schadenberg y Compañía Limitada, dedicada a la venta de artículos eléctricos; Fulana Comunicación Inteligente Spa, de comunicación estratégica; y Cristian Crema Aburto con dos locales de cotillón llamados Crem e Crem.

En la actividad, participó el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien señaló que “como gobierno del Presidente Gabriel Boric, estamos muy contentos de hacer la entrega de este sello, porque implica el avance en una promesa de gobierno como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Con esta entrega, ya son 18 empresas las que se han acogido antes que entre en régimen la ley y sobre todo, destacamos que las 18 son pymes”.

A nivel nacional, las empresas que ya han reducido su jornada laboral y accedido a este sello 40 horas completan un grupo de 661 firmas hasta el día de hoy.

En palabras de la seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, “sin duda es una mañana satisfactoria al poder seguir sumando empresas magallánicas pioneras en asumir el desafío de generar mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la región. Se suma también la primera empresa natalina a este sello 40 horas que busca contribuir al avance en trabajo decente, con condiciones seguras, con remuneraciones dignas y con una jornada que permita compatibilizar la vida laboral y familiar”.

Esta iniciativa gubernamental también apunta a la corresponsabilidad parental, al otorgar mayor tiempo y espacio para la familia y la compatibilización de roles en el hogar, las labores de cuidado, etc. Sobre esto, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, expresó que “esta política pública apunta no solo a reducir la jornada laboral para contar con más tiempo de ocio, descanso y recreación, también busca consagrar el derecho a cuidar y promover el repartir esta responsabilidad entre más miembros de la familia, y no solo como carga que llevan las mujeres”.

Empresas y trabajadores más felices

La firma regional Enrique Schadenberg es una de las empresas más antiguas a nivel nacional relacionada a la venta de artículos eléctricos, con más de 90 años de existencia. Su gerente, Carlos Schadenberg, relata su motivación y experiencia con la jornada de 40 horas.

“Somos una empresa que tiene 91 años de existencia en la región de Magallanes. Hasta hace tres años estuvimos con la jornada normal, pero en el tiempo de la pandemia descubrimos, mirando los resultados, que desde las 5 de la tarde en adelante, no teníamos clientes habituales y decidimos cerrar a las 17 horas. Esto ha hecho que todos nuestros colaboradores tengan días más largos para poder desarrollar otro tipo de actividades deportivas, estudiantiles, tenemos colaboradores que tienen pymes y esto ha traído un beneficio, tanto para ellos como para nosotros, porque vemos a los colaboradores que están más felices”, comentó.

Por su parte, Marisel Pacheco, creadora de Fulana Comunicación Inteligente, señaló la importancia de poder extender las horas de descanso. “Estamos muy contentos, porque esto ha significado para nosotros un mejor equilibrio entre nuestra vida laboral y la personal. Así que estamos felices y ojalá que todas las empresas se sumen rápido a esta iniciativa. Lo implementamos hace ya algunos meses y se nota que nuestros trabajadores están más contentos, porque tienen más tiempo con su familia, con sus amigos y para hacer lo que a ellos les guste. En nuestro caso es especial, porque nosotros, de lunes a viernes tenemos una jornada normal y el viernes hemos reducido la jornada, de 9 a 13 horas, así que nos queda un fin de semana más largo”.

Las empresas que deseen reducir su jornada y acceder al sello 40 horas, deben postular a través del sitio web del ministerio del trabajo, www.mintrab.gob.cl, donde tendrán que llenar un formulario sencillo con algunos datos de la empresa. Hecho esto, deberán cumplir con los requisitos exigidos para la obtención del sello, entre los cuales se encuentran: contar, al menos, con el 80% de sus trabajadores y trabajadoras con jornada de 40 horas; no existir deudas previsionales; no haber sido sancionadas por vulneración a los derechos fundamentales, entre las más importantes.