A 50 años del golpe de Estado | Declaración de 128 intelectuales, académicos y artistas

Elikura Chihuailaf, escritor. Premio Nacional de LiteraturaGonzalo Diaz, artista visual. Premio Nacional de ArteDiamela Eltit, escritora, Premio Nacional de LiteraturaPaz Errázuriz, fotógrafa, Premio Nacional de ArteManuel Antonio Garretón, sociólogo. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias SocialesMiguel Lawner, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura



Tomás Moulián, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias socialesHéctor Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y AudiovisualGuillermo Núñez, artista visual. Premio Nacional de ArteJulio Pinto, historiador, Premio Nacional de HistoriaManuel Silva Acevedo, poeta. Premio Nacional de LiteraturaFaride Zerán, periodista, Premio Nacional de PeriodismoRaúl Zurita, poeta. Premio Nacional de LiteraturaIgnacio Agüero, documentalistaSilvia Aguilera, directora LOM EdicionesSergio Aguilo, ex diputadoJosé Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de ChileMarcela Ahumada, directora ejecutiva Fundación Salvador AllendeRocío Alorda Zelada, periodista, presidenta del Colegio de Periodistas de ChileHugo Arévalo, documentalista, músicaJorge Arrate, miembro del comité ejecutivo de plataforma socialistaMarina Arrate, poetaOscar Barrientos, escritor. Premio Iberoamericano Julio CortázarPía Barros, escritoraJaime Bassa, abogado, Abogado, Ex vicepresidente de la Convención Constitucional.Jose Bengoa, ProfesorSoledad Bianchi, ensayista, crítica culturalMichel Bonnefoy, escritorEugenia Brito, poeta, critica literaria, Universidad de ChileMaría Eugenia Camus, periodistaManuel Canales, sociólogo,Rossana Carrasco, politólogaCarmen Castillo, cineasta.Alfredo Castro, actorRoberto Celedón, abogadoJacques Chonchol, agrónomo, ex ministro de agricultura del Gobierno de Salvador AllendeCharo Cofré, cantora popularGregory Cohen Muñoz, escritor, cineasta, profesorJuan Ignacio Colil, escritorIvonne Coñuecar, escritora, periodistaAlejandra Costamagna, escritoraRenato Cristi, profesor emérito de filosofíaGenaro Cuadros, arquitecto urbanista, UAHCPablo de la Barra, cineastaVíctor Hugo de la Fuente, director Le Monde Diplomatique ChileLeonardo de la Prida, abogado, ex fiscal, OsornoJosé del Pozo, profesor asociado de historia, Université du Québec, Montreal, CanadáRamón Díaz Eterovic, escritorMia Dragnic, sociólogaHoracio Durán, músico, Grupo Inti-Illimani HistóricoPatricia Espinosa, académica, crítica literariaFrancisco Javier Estevez, comité ciudadano de memoria democráticaSoledad Falabella, académicaNona Fernández, actriz, dramaturgaPierina Ferretti, directora ejecutiva Fundación Nodo XXIJuan Forch, escritor, periodistaCristián Galaz, cineastaBenjamín Galemiri, dramaturgoFederico Galende, académicoMagdalena Garcés, abogada y defensora de Derechos Humanos.Mario Garcés, historiadorLiliana García, actrizGustavo González, periodista y escritorSonia González, escritoraPatricia Guzmán, actrizAna Harcha, artista escénica, académicaCarmen Hertz, diputadaAlvaro Hoppe Guiñez, fotógrafo, periodistaDouglas Hubner, periodistaJaime Huenún, poetaMargarita Iglesias, historiadora, académica Facultad Filosofía y Humanidades, U. de ChileManuel Jacques, constitucionalista, Universidad BolivarianaGonzalo Justiniano, cineastaRodrigo Karmy, académicoMarcelo Leonart, escritorMiguel Littin, cineastaEugenio Llona, periodista y poeta.Elisa Loncon Antileo, académica. Ex Presidenta Convención ConstitucionalJaime Lorca, director del Centro de Formación Memoria y FuturoJorge Magasich, historiadorClaudio Mandler, Asociación Judía Diana Aron, AJDACarlos Margotta, presidente Comisión Chilena de Derechos HumanosCamila Miranda, presidenta Fundación Nodo XXIGonzalo Martner, ex presidente del Partido SocialistaLina Meruane, escritoraJorge Montealegre, escritorMarcelo Montecino, fotógrafoMaribel Mora Curriao, poetaDiego Muñoz, escritorRosabetty Muñoz, poeta. Premio Manuel Montt de PoesíaClaudio Nash, abogado, académicoNaín Nómez, profesor de literatura, poetaKemy Oyarzún Baccaro, escritora y académicaPablo Oyarzún, filosofo, académico Universidad de ChileNivia Palma, abogada, ex directora de la Dibam y ex ministra de Bienes NacionalesDino Pancani, profesor de la Universidad de ChileClaudia Pascual, senadoraJorge Pavez, profesor, ex presidente del Colegio de ProfesoresClaudio Pérez, fotógrafoMauricio Pesutic, actorRoxana Pey, presidenta Fundación CendaRoberto Pizarro, economistaLuis Poirot, fotógrafoPablo Policzer, profesor de ciencia política, Universidad de Calgary, CanadáXimena Poo, académicaAlvaro Ramis, académicoLoreto Rebolledo, antropólogaJorge Reveco, comunicador audiovisualNelly Richard, crítica culturalManuel Riesco, vicepresidente Fundación CendaRoberto Rivera, escritor, director de la SECH, ex presidenteGrínor Rojo, académico profesor titular de la Universidad de ChileGonzalo Rovira, ex presidente de la FECHShenda Román, actrizCarmen Romero Quero, gestora culturalMargarita Romero, médica, defensora Derechos HumanosCarlos Ruiz Encina, sociólogoEsperanza Silva, actrizAndrea Slachevsky, neuróloga, académica Universidad de ChilePaulo Slachevsky, director LOM ediciones, fotógrafoBernardo Subercaseaux, académico profesor titular de la Universidad de ChileAlia Trabucco Zerán, escritora.Sergio Trabucco, cineastaSergio Trabucco Zerán, periodistaJosé Leandro Urbina, escritorSilvia Vera Sommer pedagogaLeonora Vicuña, fotógrafaPedro Vicuña, poetaLautaro Videla, economistaLieta Vivaldi, abogadaPaul Walder, director de El ClarínClaudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. U. de Chile