Agricultora magallánica tiene asegurada agua para riego durante la próxima temporada, gracias a proyecto de INDAP

Desde un techo de 70 metros cuadrados, la agricultora, Margarita Navarro, tiene asegurados los 10 mil litros de agua para riego que requiere para la próxima temporada de su invernadero de 90 m2 de madera con polietileno.

Se trata dijo la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, de un proyecto intrapredial de riego que consiste de un sistema de acumulación de aguas incorporando las canaletas a dos grandes estanques de 5 mil litros cada uno y aprovechar estas instancia – de invierno- para acumular agua lluvia para utilizarla cuando nuestros agricultores lo requieran”.

Los dos estanques de acumulación “ ya están llenos y listos, si quisiéramos iniciar la temporada”, manifestó el jefe de área de INDAP, Pablo Fernández, graficando la importancia del proyecto de riego intrapredial. Agregó que se estima que, “Si acumulamos 10 mil litros de agua durante invierno, aseguramos el riego de un invernadero entre 80 a 90 mts cuadrados aprovechando también el agua lluvia de primavera y verano”.

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, recibió el testimonio en terreno de la productora Margarita: “en verano yo no pude tener verduras, pocas, porque no pude juntar agua en el pozo. Y ahora estoy acumulando agua con este proyecto de riego que he conseguido. Feliz por el riego.” Por lo que ve con esperanza su próxima temporada productiva.

“Lo que vivió la señora Margarita la temporada pasada fue justamente escasez de agua” manifestó la Seremi del agro. Margarita Navarro es usuaria del programa de desarrollo local, Prodesal de INDAP, desde hace 9 años; la agricultora desarrolla en su parcela de 40 hectáreas a pequeña escala la crianza de ganado bovino. producción avícola, de hortalizas y árboles frutales como manzanas y ciruelos, además de un avellano que lleva 2 años a la intemperie y aún cuando todavía no da frutos, sigue su proceso de adaptación.

Con la intención de resguardar todo estos sistemas de riego que son recursos que se han entregado y donde los agricultores también han aportado, la autoridad hizo algunas recomendaciones como limpiar techos y canaletas de la acumulación de nieve. Por su parte el jefe del área de Indap, se refirió a la época de post cosecha, donde se pueden realizar manejos en invernaderos como labores de limpieza y así evitar la propagación de algunas enfermedades, sacando restos de hojas secas para iniciar bien la próxima temporada.