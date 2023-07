De la Tenencia a la Convivencia Responsable: Día Internacional del Perro | Viviana Valenzuela, Colegio Médico Veterinario de Chile

En este periodo se conmemora el Día Internacional del Perro (21 de julio). Un gran compañero, con quien hemos creado un vínculo afectivo a lo largo de miles de años, basado en una relación de profundo entendimiento, dependencia y apoyo mutuo, conviertiéndose en un miembro más de nuestra familia.

Pero, no todos tienen la misma “suerte”. Según estimaciones de la Organización Munidial de la Salud (OMS), el 70% de los perros en el orbe no tienen hogar. En Chile, según datos de la Escuela de Medicina Veterinaria UC y del Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), hay más de 4 millones de perros y gatos sin supervisión.

Para revertir estas lamentables cifras, la clave es avanzar de la tenencia a la convivencia responsable, fortaleciendo la adopción y nuestras relaciones con ellos, evitando que acaben en la calle, disminuyendo las cifras de maltrato y abandono.

“Tenencia” es la acción de tener o poseer una cosa, sin embargo, sabemos que nuestros perros son seres sintientes, no objetos ni cosas, por lo que debemos darles un trato adecuado y libre de sufrimientos durante toda su vida. En cambio, “Convivencia”es la acción de convivir, fomentando una relación y vínculo humano animal positivo incluyéndolos e integrándolos responsablemente como parte de nuestra familia, es decir,como un miembro más.

El abandono sigue siendo un problema que requiere intervención colaborativa y cambios en nuestra conducta humana. Sin embargo, estudios señalan que las dos principales causas de abandono en nuestros animales de compañía son: camadas y gestaciones no deseadas y problemas de conducta. Entonces ¿Por qué no hacemos algo para evitarlo? ¿Por qué no promovemos y fomentamos la esterilización y nos hacemos cargo de la natalidad de nuestros perros? ¿Por qué no promovemos la adopción? ¿Por qué no pasamos de una tenencia a convivencia responsable?

Está en nosotros promover y fomentar este cambio conductual y empatizar con nuestras mascotas, tratarlos como parte de la familia multiespecie que conformamos. Entender que como un integrante de cualquier familia, estará presente en nuestros buenos y malos momentos, algunos más años que otros, pero merecedores de nuestro respeto y cariño incondicional.

Las claves del cambio necesariamente incluyen educación, socialización, gobernanza, colaboración, entendimiento, disposición y recursos para que esta política pública funcione, por esto la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile trabajaba con sus profesionales y expertos en diversas materias aportando la visión técnica y científica por un bienestar.

Reflexionemos y asesorémonos por un médico (a) veterinario (a) antes de tomar la decisión de incluir a un perro en nuestra familia multiespecie, promovamos la adopción y evitemos el abandono. Recordemos que al final del día, esta decisión también influirá en las personas y nuestros ecosistemas, bajo el enfoque de Una Salud.

Viviana Valenzuela, directora Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet)