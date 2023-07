Dirección del Trabajo multó por más de 106 millones de pesos a empresas salmoneras que operan en Magallanes

Entre otras infracciones, en el caso de los buzos se detectó ausencia de bitácora de inmersiones o equipos no certificados por autoridad marítima.

También se multó a empresas por severas infracciones a las jornadas de trabajo.

Multas por $106.840.336 aplicó la Dirección del Trabajo (DT) durante fiscalizaciones realizadas a empresas salmoneras en Magallanes.

Durante este año, las fiscalizaciones abarcaron a seis empresas del rubro, las que fueron inspeccionadas en sus centros de cultivo para determinar si cumplían con la seguridad e higiene apropiadas para los trabajadores de superficie, como también para quienes efectúan labores de buceo.

El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, señaló que “en el mes de junio, en conjunto con la Armada de Chile, se desarrolló un nuevo proceso de fiscalización a los centros de cultivo de salmones en la región de Magallanes. En el sector Canal Córdova se realizó un proceso de fiscalización donde se constató infraccionalidad en materia laboral y en higiene y seguridad en el trabajo”.

El primer proceso de fiscalización se había realizado en enero de este año, constatando varias infracciones y la última fiscalización se realizó a mediados de junio, gracias a la colaboración de la Armada, en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones.

Después de cinco días de navegación, se llegó al sector del Estero Córdova, en la parte sur del Estrecho de Magallanes, donde no se había podido fiscalizar anteriormente.

En esa zona se fiscalizó a dos empresas de buceo y dos empresas de cultivo de salmónidos, con concesiones acuícolas en esa área.

En el sector denominado “Córdova 1” se inspeccionó el centro de cultivo de la empresa Blueriver SPA y la empresa de buceo Servicios Submarinos Deep Fjord SPA. En el sector de “Córdova 2” se fiscalizó a la empresa Australis Mar S.A. y a la empresa de buceo Emservices SPA.

En enero se había fiscalizado a la empresa Nova Austral S.A. y a Servicios Marítimos y Acuícolas SyS SPA.

Al respecto, Gorziglia comentó que “reiteramos nuestro compromiso de proteger y garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores/as que se desempeñan en lugares tan apartados como son los centros de cultivo y de otras actividades en las cuales debemos cumplir nuestra función pública”.

Infracciones

Entre las infracciones detectadas en el proceso de fiscalización figuran las siguientes:

Laborales:

• No mantener documentación.

• No mantener resolución de Centralización.

• Infracciones a jornada de trabajo, exceso de las jornadas excepcionales autorizadas.

• Empresa de buceo con jornadas 14×14, excediendo límites.

• No pago oportuno de remuneraciones.

• No tener actualizados Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Higiene y seguridad:

• En el caso de los/as buzos/as, se detectó ausencia de bitácora de inmersiones.

• Equipos no certificados por autoridad marítima o a lo menos con ausencia de información.

• Pasarelas en balsas jaula sin iluminación, sin extintores, no contar con botiquín vigente, no contar con agua potable en las balsas, pasarelas de tránsito en balsas jaulas no libres de obstáculos.

• Bodega de químicos sin la información de seguridad.

Alta tasa de accidentabilidad

La realización de este programa inspectivo en Magallanes fue decidida ante las altas cifras de mortalidad en esta industria, especialmente en las faenas de buceo. Justamente, en esta región falleció a fines de agosto del año pasado una joven buza mientras realizaba labores en un centro de cultivo cerca de la isla Capitán Aracena.

Entre el año 2021 y lo que va de este año han fallecido 7 buzos que prestaban labores para la industria salmonera. En el período, también se han verificado 25 accidentes no fatales.