Dirigentes de la pesca artesanal plantean en el Senado crítica frente permanencia de la actual Ley de Pesca

En la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Zoila Bustamante, presidenta de la Conapach, fue invitada a realizar una exposición acerca de la Ley de Bentónica, instancia que aprovechó para llamar la atención sobre los problemas urgentes que tiene la pesca artesanal en la actualidad.

«Quería pedirle su venia, presidente, para transmitirle lo que estamos viviendo a nivel nacional. Nosotros estamos entrampados en una Ley de Pesca de la cual aún no tenemos el borrador. Estamos entrampados en la Ley bentónica que ya tiene casi 8 años, pero nadie está viendo el día a día que vivimos como sector, y es una gran preocupación nuestra para quienes vivimos del mar», declaró al comenzar la dirigenta.

En este sentido, apuntó a la crisis que se está viviendo en el norte producto de la corriente de El Niño, donde la mayor parte de la flota pesquera está parada y donde se prevé una afectación generalizada a lo largo de Chile, haciendo alusión a que son materias que los senadores que pertenecen a la Comisión de Pesca tienen que abordar.

También se refirió acerca del conflicto de zonas contiguas entre pescadores ericeros de las regiones de Los Lagos y Aysén. Bustamante precisó que la temporada del erizo terminó para la flota de la región de Los Lagos puesto que se tuvo que devolver producto del recurso de protección interpuesto en el tribunal de Coyhaique.

«No solo hay que hablar de los cesantes de la industria, sino que también hay que hablar de los cesantes de la pesca artesanal. ¿Cuánta gente nuestra quedará en tierra? No solo los pescadores de Quellón y Melinka, sino también los de Carelmapu y Calbuco, del mismo sector nuestro, que son compañeros que van a realizar el esfuerzo», enfatizó.

La dirigente expresó además que es probable que esta cuota quede en nada, ya que, aunque tienen dos años para resolver el problema del recurso de protección, los pescadores artesanales ya se encuentran sin poder trabajar, lo cual, según expresó, les estaría «cortando las manos».

En esta misma línea, la líder de la organización aseguró que en materia bentónica en el sur de Chile no hay venta de productos, y donde hay ventas no tienen lugares para procesarlos. Asimismo, criticó el proceso de digitalización al que están obligados a participar, sin existir las condiciones técnicas para hacerlo, refiriéndose a la falta de internet que se vive en el sur del país y las demoras en los procesos que esto produce.

Ley Bentónica

Referido específicamente a la Ley Bentónica en tercer trámite en el Congreso Nacional, la presidenta de la Conapach hizo un recorrido por los puntos que quedaron inconclusos en el proyecto, como es la devolución de los peces de roca a los pescadores bentónicos, perdidos en la Ley del año 2013 mediante la resolución 3115 emitida por la Subsecretaría de Pesca. Estos peces aparecen como colapsados sin haber estudios científicos de por medio, apuntó la dirigente.

En este sentido, la dirigente solicitó que en la Ley Bentónica exista un artículo transitorio para no depender del arbitrio del subsecretario de pesca de turno respecto a la apertura de vacantes y corrimientos de listas de espera en pesquerías bentónicas y de peces, proceso que está estipulado por Ley, pero donde existe un estancamiento por años. “Esto es como una mentira piadosa”, manifestó.

En un último punto, Bustamante dio cuenta de las caducidades que se están registrando en Áreas de Manejo de todo el país por no pago de los estudios de seguimiento, que después de unos años tienen que salir del bolsillo de los pescadores artesanales y que, debido primero a la pandemia y hoy a la crisis económica actual, se está volviendo cada vez más difícil financiar.

“Nosotros queremos pedirles a los honorables senadores que le soliciten al ejecutivo que haya una condonación de las caducidades. Al día de hoy después del tercer estudio de seguimiento somos nosotros quienes lo pagamos, porque no hay financiamiento”, solicitó la presidenta, aludiendo a que, si bien recién el Indespa incluyó financiamiento, las Áreas de Manejo que son antiguas están al borde la caducidad por no pago debido a la pandemia, a la falta de ventas y la imposibilidad de procesar los productos.

A lo anterior, la Comisión acordó oficiar a la Subsecretaría de Pesca para que analice la reconsideración de las caducidades en los casos que corresponda, por lo que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presente en la sesión, respondió señalando que existe el procedimiento para pedir la reposición de las concesiones toda vez que las Áreas de Manejo no hayan cesado en su funcionamiento.

Al cerrar, la presidenta de la Confederación insistió en las zonas contiguas dirigiéndose al senador Sandoval y expresando que “independiente del pago o no pago, de quien haya puesto el recurso (de protección), yo les quiero pedir que miren a las familias que están cesantes hoy día, porque la temporada terminó, independiente que digan que hay dos años, eso no es así, la flota ya se devolvió […]. que miren no solo a las familias de la región Los Lagos, sino que también familias de la región de Aysén, que desembarcan en Quellón y que también hacen el esfuerzo y están siendo afectadas”.