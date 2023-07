Empresa Salmones Blumar S.A. fue condenada a suspensión de ciclo productivo y millonaria multa por información no fidedigna | Informa SERNAPESCA

El Juzgado de Letras de Puerto Aysén condenó a la empresa Salmones Blumar S.A. al pago de una multa de 500 UTM y a la suspensión de las operaciones durante un ciclo productivo en el centro de cultivo código 110682, conocido como “Dring 2”.



Gracias al análisis y la verificación documental llevada a cabo por funcionarios y funcionarias de la región de Aysén del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), se evidenció que la información reportada por la empresa no coincidía con lo fiscalizado, presumiendo que la empresa estaba incurriendo en entrega de información no fidedigna al ente fiscalizador.



De acuerdo a la información proporcionada a SERNAPESCA y entregada mediante declaración jurada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el centro en cuestión emitió Certificados de Autorización de Movimiento y etiquetas de cosecha, declarando la salida de 4.561 toneladas de salmón del atlantico destinadas a 3 plantas de proceso y 3 centros de acopio.



Según estos datos, se concluye que el centro de cultivo Dring 2 de Salmones Blumar S.A. excedió en 657 toneladas lo autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental N° 702/2009. Además, se constató que la empresa proporcionó información no fidedigna y fuera de plazo al ente fiscalizador, al declarar haber sembrado 9.067 peces menos de lo registrado al inicio del ciclo en 2015. Asimismo, se comprobó que la empresa sobrepasó el límite de peces autorizados a sembrar en 7 de las 24 estructuras del centro Dring 2, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 3438, del 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.



Soledad Tapia, Directora Nacional de SERNAPESCA señaló que “nuestros equipos fiscalizadores han detectado estos relevantes incumplimientos, donde la entrega de información no fidedigna al ente fiscalizador es una falta grave, por lo que estamos muy conformes con este fallo en primera instancia. Esperamos que sea ejemplificador y de esta forma no quede duda alguna de la importancia y la responsabilidad con el que debe actuar el sector acuícola realizando su actividad dentro del marco normativo y en pro de la sustentabilidad”.



En tanto el Director regional (s) de Sernapesca Aysén, Juan Carlos Orellana, indicó que esto es fruto del trabajo coordinado e integral del servicio. “Tanto los fiscalizadores de acuicultura como el equipo jurídico de Aysén, han sido muy acuciosos en el cumplimiento normativo y han definido estrategias que permiten obtener sentencias de impacto como en este caso”, sostuvo.



Una vez que la empresa sea notificada, tendrá un plazo de 10 días hábiles para apelar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Puerto Aysén. En caso de no apelar, deberá cumplir con lo dispuesto en la sentencia.