Estado Presente | Gobierno de Magallanes presenta plan que mejora seguridad y despliega oferta pública para atender a la comunidad

*Estado Presente acerca los planes y programas estatales a las personas y mejora seguridad pública.

Punta Arenas, julio 18 de 2023.- El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, encabezó el lanzamiento regional del Plan Estado Presente, enmarcado en el Plan Calles Sin Violencia, donde se entregó información y diversas atenciones a las personas que participaron de la jornada efectuada durante la tarde de este lunes en el sector Boulevard de Zona Austral.

La Delegación Presidencial Regional, la Coordinación regional de Seguridad Pública, Carabineros y la Seremi de Gobierno (con su División de Organizaciones Sociales), dieron inicio a la realización de las ferias de servicios en el marco del plan Estado Presente, que a nivel nacional incluye a las 120 comunas priorizadas por el Índice de Vulnerabilidad Sociodelictual, además de Punta Arenas y Coyhaique.

El plan Estado Presente busca articular a las instituciones para fortalecer la presencia estatal en términos de prevención, fiscalización y acercamiento a la comunidad, mejorando la seguridad de las personas y comunidades, articulando dispositivos preventivos y visibilizando la oferta pública, en forma articulada con los coordinadores de Prevención del Delito.

En total, en la instancia participaron 23 instituciones de diversos ámbitos, como el Servicio Electoral, la Corporación de Asistencia Judicial, Serviu, Carabineros, Centro de Apoyo a Víctimas (CAVD), Migraciones, SernamEG, Registro Social de Hogares y Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, entre otros.

El Plan Estado Presente consiste en una intervención que busca mejorar la seguridad de las personas y comunidades, articulando dispositivos preventivos y visibilizando la oferta pública, en forma articulada con los coordinadores de Prevención del Delito y los municipios. También incluye el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que implica asesoría técnica y financiamiento.

El delegado presidencial regional, José Ruiz participó de la jornada, y se refirió al compromiso del gobierno con que las personas constaten la presencia del Estado en las diversas esferas que puedan requerirlo, por ello se ha generado un despliegue desde la perspectiva de seguridad y fiscalización, y otro trabajo mediante la feria de servicios, para llevar los planes y programas al territorio.

“El Estado presente es una intervención intersectorial que busca articular los distintos servicios de prevención y fiscalización con el objetivo de mejorar la seguridad en distintas líneas de acción, como el fortalecimiento preventivo, a través, por ejemplo, del sistema nacional de seguridad municipal, que se activa con fondos que se entregaron a las municipalidades. Tenemos también, las fiscalizaciones focalizadas que se realizan en base a indicadores sociodelictivos proporcionados por las policías. El plan contempla que nos coordinemos y trabajemos mancomunadamente como organismos del Estado, para llegar a una mayor cantidad de población, entregando una respuesta oportuna”, explicó la autoridad.

La coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos destacó el trabajo que se está ejecutando a través de la articulación de las instituciones mediante el plan Estado Presente, donde se ha logrado importantes resultados en el área preventiva y de fiscalización vehicular con la Seremi de Transportes y Carabineros, y ahora desde la mirada de acercamiento a la comunidad, con las ferias de servicios.

“Ocurre con frecuencia que las personas desconocen que pueden acceder a diversos apoyos estatales, o necesitan realizar un trámite, pero no tienen tiempo de acudir a la oficina correspondiente, por lo que esta instancia de Estado Presente refleja la articulación de las instituciones, siendo una respuesta, una solución para las personas que por diversos motivos no puede realizar sus trámites o no logran recibir los beneficios que les corresponden”.

Barrientos agregó que aún existe una brecha digital significativa que afecta especialmente a las personas mayores, por lo que la atención presencial, “para orientar e informar cara a cara sigue siendo muy importante, por ello llegar con los servicios públicos a espacios concurridos como Zona Austral, es ampliar las vías de comunicación con la comunidad. Además, refleja un buen trabajo público-privado, que en este caso agradecemos a la administración de Zona Austral”.

En tanto, la primera comisaría también participó de la instancia con sus delegados de cuadrante de la oficina Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC), quienes dialogaron con las personas promoviendo medidas de autocuidado y recibiendo información para solicitar priorizaciones en los servicios policiales.

El comisario de la primera comisaría de Punta Arenas, mayor Francisco Arévalo, valoró la posibilidad de participar de esta actividad de acercamiento a la comunidad, y sumarse a Estado Presente, porque coincide con la labor de las MICC, que se relaciona con “levantar la información que el carabineros por la rutina y la contingencia no puede recibir, entonces las MICC realizando acciones principalmente de cercanía con la comunidad logra captar esta información, que con la urgencia de los servicios diarios no siempre se logra cumplir. En este sentido agradecemos este espacio en Zona Franca para participar de Gobierno en Terreno y poder entregar información preventiva y de otro tipo según se requiera”.

Estas jornadas se replicarán sumando diversas instituciones, ampliando la vinculación intersectorial en beneficio de los habitantes de la comuna.