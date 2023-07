Estudiantes de Punta Arenas, Natales y Cabo de hornos ganaron etapa de ilustración del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes Héroes del Fin del Mundo”

-625 trabajos, de escolares de entre 5 y 18 años de cinco comunas de la región, participaron en la etapa de ilustración del concurso de Fundación Teraike.

-Los trabajos ganadores de la etapa de escritura e ilustración serán publicados en un libro bilingüe que se donará a los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas y también estará disponible como audiolibro y para su venta al público.

Escolares de cinco comunas de la región -Natales, Punta Arenas, Porvenir, Timaukel y Cabo de Hornos- se inspiraron en los cuentos ganadores de la etapa de escritura y enviaron 625 creativos trabajos al concurso de Fundación Teraike. De las ilustraciones recibidas, el jurado eligió a 12 ganadores y 12 menciones honrosas, dos obras por cada cuento. Las obras reconocidas son de estudiantes de Punta Arenas, Natales y Cabo de Hornos.

Las ilustraciones se publicarán en el libro “Jóvenes talentos de Magallanes, héroes del fin del mundo” que la fundación donará a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región. La edición es bilingüe con el fin de que pueda llegar también al público extranjero para que las obras de los jóvenes autores magallánicos lleguen a otros rincones de Chile y el mundo. El libro también se podrá descargar gratuitamente del sitio web de Fundación Teraike y por primera vez tendrá una versión en audiolibro, con los cuentos narrados por Oscar España Burgos.

El jurado que eligió las obras ganadoras estuvo compuesto por Pablo Quercia, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio; Pablo Ruiz, diseñador del departamento de comunicación de INACH; Fani Ortega, encargada de gestión del Patrimonio del Parque del Estrecho; María Fernanda Manríquez, estudiante del Liceo Luis Alberto Barrera y ganadora del concurso 2022, y Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike.

En sus dos etapas, escritura e ilustración, el concurso recibió 1099 trabajos. “Estamos muy contentos por el alcance del certamen que este año contó con la participación de estudiantes de 40 establecimientos de seis comunas y ganadores de las escuelas más extremas de la región: Puerto Edén, en Natales, y Puerto Toro en Cabo de Hornos, además de un doble premio para una estudiante que vive en el faro más austral de esa comuna”, comentó la directora ejecutiva de Teraike.

El objetivo del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes” es promover el gusto por la lectura, el desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico y el conocimiento y orgullo por la identidad regional, lo que se verá reflejado en este libro donde sus autores reflexionan sobre el aporte de diversas personas que han dejado una huella en la región y sus habitantes.

La inspiración de los ganadores

Josefa Jainaga Cvitanic, alumna de The British School quien acaba de cumplir 8 años, ilustró “Mi Kewe Selás”. Sobre su trabajo comentó: “Lo que más me llamó la atención del cuento es el “lugar oculto del mapa”, porque el mapa nos muestra el mundo donde vivimos y este es un lugar desconocido para mí. Quise mostrar cómo me imagino que es ese lugar mágico”.

También de The British School, Amalia Domínguez Subiabre ganó con su ilustración para “Los pasos de La Huella”. “Quise mostrar al gaucho, a su inmenso caballo y a sus fieles perros que acompañan su labor en la estancia. De igual manera, los colores presentes en la pampa magallánica. Me gustó investigar sobre cómo se vestían los gauchos y el valioso trabajo que realizan», comentó la artista.

En la categoría menor, Josefa Torres Agüero, del Colegio Puerto Natales fue la tercera ganadora, quien contó: “Lo que me llamó la atención del cuento es que Dante el farmacéutico cuidaba a todas las personas sin importar si eran ricos o pobres”.

En la categoría 8 a 11 años, Alexander Cea Montaño, de 10 años, alumno de la escuela más austral del continente: Puerto Toro, ganó con su ilustración para “El hombre del carbón”. “Lo que me llamó la atención de este cuento es que es la historia es de un niño muy humilde, que tiene solo unos zapatos y que después de grande trabajó toda su vida en la mina”.

Matilde Contador Montané, de 9 años, del British School, resultó ganadora con su ilustración para el cuento “Indio Desconocido”, sobre el que explicó: “Lo que quise mostrar fue al indio en el lugar donde lo encontraron y que él mismo se vio muerto”.

Y para el cuento “Una mujer trabajadora”, el jurado eligió la obra de Ignacia Collao Contreras, de 11 años, alumna del Liceo María Auxiliadora. Sobre su inspiración destacó: “debemos valorar a nuestras mamás, ellas se esfuerzan cada día para darnos lo mejor y su amor es incondicional con nosotros”.

Sofía Luarte Tranamil, de 13 años, antes fue ganadora en escritura con el cuento “Las familias del fin del mundo” escrito desde el faro en Cabo de hornos donde vive con su familia. “Poder ilustrar mi cuento es un sueño cumplido para mí. La intención fue retratar a mi familia y destacar la flora y fauna de este magnífico lugar, al igual que sus bellas estructuras representativas de la isla Cabo de Hornos, que es el entorno en el cual estamos viviendo durante este año y es muy satisfactorio poder graficarlo en una pintura, ya que «una imagen vale más que mil palabras».

“Lo primero que pensé en cuanto el cuento “Un lugar mágico del sur” es en la hermandad, cómo nuestros familiares nos apoyan en nuestras altas y bajas en la vida y sus pérdidas pueden ser dolorosas, pero sabemos que nuestros seres queridos, tal como Úrsula y Cristina, siempre estarán para nosotros. En mi opinión, este cuento es una buena representación de la superación y de la fraternidad y pensé que el dibujo sería una buena portada para el cuento, debido a la mención de la familia”, comentó Fernanda Varas Carrera, alumna de la Escuela Libertador Bernardo O´Higgins de Puerto Natales.

De este mismo establecimiento es la tercera ganadora de la categoría 12 a 14, Kyara Aversa Montalva, de 13 años, quien explicó: “Me gustó la parte donde el payaso hacía feliz a los niños. Me inspiré en tres cosas: la parte en que el payaso le daba globos a los niños, cuando el payaso le daba diarios a las personas y donde decía que el payaso trabajaba de bombero”

Katherine Danae Saavedra Navarro de 15 años, alumna del Liceo Luis Alberto Barrera eligió el cuento «Frustración» porque “para mí, era el que más resaltaba entre todos. Me gustó la historia y quería retratar el esfuerzo y como rompía las puertas que le impedían llegar al conocimiento y lograr darle educación a los niños”.

«Elegí ilustrar esta historia porque, a pesar de que narra un hecho muy triste, nos muestra y enseña a quien fue y siempre será un haz de esperanza y conocimiento para el pueblo Selk’nam”, comentó Sofía García Alarcón, de 17 años, alumna del Liceo María Auxiliadora quien ilustró “Salvando la cultura”

Katrina Fernández Escobar, también ganadora en escritura, decidió ilustrar el cuento de otro autor: “Baile sin fin”. «Me gustó mucho esta historia ya que me incentivó a investigar sobre Andrés Pérez Araya. Me resultó muy interesante la vida que él tenía, a pesar de que no sabía mucho sobre su historia, pero me alegra saber que es alguien que se propone desafíos con la misión de entregar grandes maravillas artísticas».

Resultados Etapa de ilustración

Concurso Jóvenes Talentos de Magallanes, héroes del fin del mundo

Ganadores

Categoría 5 a 7 años

Josefa Elena Jainaga Cvitanic

The British School

Punta Arenas

“Mi Kewe Selás”

Josefa Rocío Torres Agüero

Colegio Puerto Natales

Natales

“Dante el farmacéutico”

Amalia Isabel Domínguez Subiabre

The British School

Punta Arenas

“Los pasos de La Huella”

Categoría 8 a 11 años

Alexander Ramón Cea Montaño

Escuela Puerto Toro

Cabo de Hornos

“El hombre del carbón”

Ignacia Florencia Collao Contreras

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“Una mujer trabajadora”

Matilde Amanda Contador Montané

The British School

Punta Arenas

“El indio desconocido”

Categoría 12 a 14 años

Sofía Josefina Luarte Tranamil

Exámenes libres

Cabo de Hornos

“Las familias del fin del mundo”

Kyara Aylen Aversa Montalva

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

“El payasito que Puerto Natales jamás olvidará”

Fernanda Valentina Varas Carrera

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

“Un lugar mágico del sur”

Categoría 15 a 18 años

Katrina Alexandra Fernández Escobar

Liceo Luis Alberto Barrera

Punta Arenas

“Baile sin fin”

Sofía Antonia García Alarcón

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“Salvando la Cultura”

Katherine Danae Saavedra Navarro

Liceo Luis Alberto Barrera

Punta Arenas

“Frustración”

Menciones honrosas

Categoría 5 a 7 años

Isidora Ignacia Alvarado Segovia

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

“Mi Kewe Selás”

Felipe Sebastián Villagrán Mermoud

Colegio Luterano

Punta Arenas

“Dante el Farmacéutico”

Isidora Ignacia Alvarado Segovia

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

“Los pasos de La Huella”

Categoría 8 a 11 años

Ignacia Javiera Gallegos Durán

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“El hombre del carbón”

Arantza Martina Beltrán Oyarzo

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“Una mujer trabajadora”

Grettel Lausen Maggio

Colegio Punta Arenas

Punta Arenas

“Indio Desconocido”

Categoría 12 a 14 años

Agustín Fernando Alvarado Oyarzún

Instituto Don Bosco

Punta Arenas

“Las familias del fin del mundo”

Sebastián Ricardo Mora Sánchez

Instituto Don Bosco

Punta Arenas

“El payaso que Puerto Natales jamás olvidará”

Sofía Vidal Barría

Liceo Gabriela Mistral

Natales

“Un lugar mágico del sur”

Categoría 15 a 18 años

María José Córdova Pino

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“Baile sin fin”

Constanza Nicole Aguilar Vera

Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez

Natales

“Salvando la cultura”

Francisca Marisel Vargas Santana

Liceo Gabriela Mistral

Natales

“Frustración”