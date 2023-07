Gerenta General de Asociación de Salmonicultores de Magallanes:»Quiero tener un rol relevante al acercar la industria a la comunidad magallánica y a todos los actores locales.»

El 6 de julio pasado, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, que reúne a las empresas AquaChile, Australis, Blumar, Cermaq y Multi X, anunció la incorporación a sus filas de Francisca Rojas en el cargo de gerenta general del gremio.

Francisca es ingeniero Agrónomo de la PUC, con especialidad de Enología y desde 2007 que vive en la ciudad de Punta Arenas con su familia. “Laboralmente, me orienté a la evaluación de proyectos y el año 2018 asumí como seremi de Bienes Nacionales en la región. Este rol me permitió conocer el funcionamiento del mundo público desde adentro, la labor de los gobiernos regionales y relacionarme con distintos actores locales para la toma de decisiones de políticas públicas”.

Junto con eso, este año fue candidata al proceso constituyente “con el fin de visibilizar la importancia de la descentralización y el rol de las regiones en el desarrollo de nuestro país”.

En entrevista con Medios AQUA, la ejecutiva profundizó en las labores del nuevo cargo, sus principales metas en la posición y los desafíos actuales de la industria, junto con la manera de abordarlos.

¿Cuál va a ser el rol de tu cargo como gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes?

Quiero tener un rol relevante al acercar la industria a la comunidad magallánica y a todos los actores locales, para que conozcan el proceso productivo por dentro, además de seguir relevando el importante papel que jugamos en la economía local, así como visibilizar el alto compromiso que tiene el sector con la producción sostenible y el cuidado del medio ambiente.

Para ello, buscaré representar en todo momento a los principales intereses y preocupaciones de nuestra industria, con el objetivo de fomentar la competitividad y crecimiento del sector, pues Magallanes es una zona que ofrece condiciones inigualables para su desarrollo.

¿Qué acercamiento habías tenido con la industria salmonicultora antes de tomar la gerencia general de la Asociación?

En mi rol de exautoridad pública, mi acercamiento ha sido con la gente que trabaja alrededor de la industria, con las comunidades locales y con los pueblos originarios que se vinculan con el sector.

¿Cuáles serán tus principales metas en el primer año en la posición?

En el corto plazo, quiero terminar de interiorizarme hasta en el más mínimo detalle de la industria y conocer de cerca a toda la gente que se vincula con nosotros, para poder representar a la industria frente a todos los actores locales y centrales. Uno de mis sellos será conectar a la industria con todos los magallánicos.

¿Cuáles crees que son hoy los puntos fuertes para el desarrollo de la industria en la región de Magallanes?

Magallanes tiene condiciones naturales, ambientales y sanitarias que no se dan en ningún otro lugar del mundo para el desarrollo de nuestra industria, lo que nos permite entregar un producto de la más alta calidad.

De momento, el principal freno a este desarrollo son las importantes restricciones normativas y regulatorias, para lo cual buscaré reunirme con todos los actores del sistema, con el objetivo de encontrar alternativas y soluciones tangibles que permitan hacer de Magallanes la capital del salmón.

¿Cuáles son los desafíos más importantes para industria en la región?, ¿cómo planifican abordarlos?

Me he planteado como desafío dar a conocer los distintos procesos y el estándar de la industria, que nos permita acercar la salmonicultura a la región y derribar los mitos que puedan existir. Por otra parte, estoy disponible para conversar con los distintos actores locales sobre los temas que vinculan a la región con la industria salmonera. Me gustaría agregar que la Ley SBAP como normativa valida nuestra actividad y nos permite seguir desarrollando este sector, de manera que siento una tremenda responsabilidad para estar articulados con las diversas comunidades locales y visibilizar el impacto positivo que generamos en la región.