Gobierno de Chile Inicia Empadronamiento Biométrico para Extranjeros en Situación Irregular

* El Empadronamiento Biométrico no es un proceso de regularización migratoria, pero sí será un requisito indispensable para acceder a modalidades futuras de regularización.

Punta Arenas, julio 17 de 2023.- El Gobierno de Chile ha dado inicio al proceso de Empadronamiento Biométrico, en un esfuerzo por identificar a aproximadamente 150.000 extranjeros que han ingresado al país de manera irregular en los últimos cinco años. La medida busca fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos y forma parte de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME).

En Magallanes, la iniciativa fue lanzada este lunes con la primera persona empadronada en las dependencias de la Policía de Investigaciones en Punta Arenas, con la presencia del Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic, el prefecto de la PDI Claudio Ramos Baltra, y la directora regional de Migraciones, Vesna Mladinic Draguicevic.

El Prefecto Claudio Ramos Baltra, jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, especificó que “el proceso se realizará en el Complejo policial Punta Arenas, en la Oficina de Migraciones y Policía Internacional donde detectives del área tendrán la misión de registrar la información de las personas extranjeras para contar con datos relevantes que, sin duda, serán de utilidad en el trabajo investigativo y de control migratorio que realizamos, contribuyendo además, a abordar la migración de manera segura y regular”.

El Empadronamiento Biométrico es un registro de personas extranjeras mayores de 18 años que hayan ingresado de forma irregular a Chile y que residan en el país. La información recabada incluirá datos biométricos como fotografías frontales del rostro y huellas dactilares. Este proceso es parte de un compromiso para fortalecer la seguridad nacional y las políticas migratorias basadas en la realidad y necesidades del país.

El operativo se ha desplegado a nivel nacional con 75 puntos de registro disponibles, incluyendo 10 equipos móviles especialmente adaptados para este propósito. El proceso de empadronamiento inició de forma paulatina el 11 de julio en cinco regiones del país, y se ha extendido al resto de las regiones a partir de este lunes 17 de julio.

En la Región de Magallanes, hasta la fecha, se ha alcanzado un total de 772 personas inscritas en el empadronamiento, evidenciando el compromiso de los residentes extranjeros con este proceso. Es importante destacar que el Empadronamiento Biométrico no constituye un proceso de regularización migratoria, pero sí será un requisito indispensable para acceder a modalidades futuras de regularización.

La puesta en marcha del empadronamiento biométrico es resultado de un convenio interinstitucional firmado el 31 de mayo entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). A partir del 15 de junio se inició la inscripción para el registro a través de un formulario online, logrando la inscripción de 190.600 personas a nivel nacional al 10 de julio. Se ha destinado una inversión pública de 2.800 millones de pesos para la implementación de este proceso.

Respecto al proceso de empadronamiento, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que para que una persona se regularice, tiene que haber una modalidad en la política pública de migración que autorice esa regularización. “El empadronamiento no es una de ellas. El empadronamiento no es una vía de regularización. El empadronamiento es una vía para tener una identidad válida en el país”, explicó.

A su vez, el Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic dijo que el Gobierno “está impulsando el plan nacional de Migración y Extranjería, porque hay un déficit histórico sobre la información de personas extranjeras que han ingresado por pasos no habilitados, particularmente en estos últimos cinco años. Y este déficit de información nos genera una dificultad como Estado para impulsar políticas públicas eficientes, en materia de Seguridad Pública y Derechos. Este proceso que parte hoy y va hasta el 6 de octubre en nuestra región. Vale aclarar que el empadronamiento no constituye regularización, pero si es un proceso ineludible para quien desee iniciarla”.

En la misma ocasión, la Directora regional de Migraciones, Vesna Mladinic Draguicevic, indicó que “es importante que Chile sepa cuántas son las personas que ingresaron por pasos no habilitados hasta el 30 de mayo de este año; por eso estamos muy contentos porque hasta la fecha tenemos más de 700 personas inscritas en Magallanes en este procedimiento. Este es un proceso que va a durar hasta el 6 de octubre, lo cual nos va a permitir tener en la región una identidad, saber dónde están, en qué lugar se encuentran las personas con ingreso por paso no habilitado. Si bien no es un proceso de regularización sentimos que es necesario que el país cuente con esta estadística a fin de poder levantar una política pública”.

Con la información recolectada, el Gobierno de Chile espera fortalecer la seguridad y eficiencia de sus políticas públicas, a través de la identificación de quiénes residen en el país y en qué lugares. Para más información sobre el proceso de empadronamiento y para programar una cita, los interesados pueden visitar el sitio web: empadronate.serviciomigraciones.cl