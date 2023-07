Gobierno Regional convoca a denunciar la trata de personas y a proteger a las víctimas en Magallanes



• Las autoridades llamaron a denunciar estos delitos, a usar los canales de los organismos del Estado, como las policías, para poner freno a la trata de personas ya sea para la explotación sexual o para la explotación laboral.



Punta Arenas, 29 de julio 2023

“La trata de personas es uno de los delitos más deleznables, pues sus víctimas siempre están en situación de vulnerabilidad, ya sea porque son menores de edad, son mujeres u hombres que viven pobreza o son migrantes, que son explotados sexualmente u obligados a trabajar en completa precariedad”, dijo el Delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, durante la actividad para conmemorar el Día Mundial contra la Trata, con el fin de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía como modo de prevención.

La trata de personas es uno de los mercados ilícitos de la delincuencia organizada, en que bandas criminales obtienen millonarias ganancias ilegales a través de la explotación de las personas, cosificándolas como bienes económicos y violando gravemente sus derechos humanos. La actividad realizada este sábado en Zona Austral tuvo como objetivo informar sobre este delito, identificar cuando se está cometiendo, denunciar su ejecución y proteger y ayudar a las víctimas.

Desde el año 2008 funciona una Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas integrada por 23 organismos, entre ellos los ministerios de Interior, de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía Nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las FFAA y las policías, entre otros, encargada de coordinar acciones, planes y programas en materia de prevención, protección persecución y sanción del delito de trata de personas, informó la directora regional de Migraciones, Vesna Mladinic.

Según datos del Ministerio del Interior, en Chile se han investigado 41 causas de trata de personas para la explotación sexual y otras 22 por trata laboral. En Magallanes hay cinco causas, tres de ellas por explotación sexual y dos por trata laboral.

“La trata de personas no solo es un delito, es también una violación a los derechos humanos de las víctimas”, apuntó la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, para enseguida agregar que el delito afecta a grupos de personas que requieren protección. “Este gobierno que preside el Presidente Gabriel Boric tiene un especial e irrestricto compromiso con el respeto a los derechos humanos, utilizar a las personas como mercancías es una vileza que hay que combatir”, agregó.

Las autoridades llamaron a denunciar estos delitos, a usar los canales de los organismos del Estado, como las policías, para poner freno a la trata de personas ya sea para la explotación sexual o para la explotación laboral. En el mismo sentido, pidieron a la ciudadanía a colaborar en las señales que indiquen que una o varias personas están siendo víctimas.



(Recuadro)

Cómo identificar a víctimas de Trata de Personas



• No administra su propio dinero

• No puede ir a otro lugar ni dejar su trabajo

• No tiene control sobre sus documentos (pasaporte, cédula de identidad, etc.)

• No recibe remuneración por su trabajo o muy poca

• Vive con otras personas en condiciones insalubres o vive con él (la) empleador(a)

• Parece estar siempre acompañada

• Muestra lesiones o cicatrices visibles, como cortadas, moretones o quemaduras

• Muestra comportamiento sumiso

• Muestra síntomas de angustia emocional y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas autoinfligidas , o tendencias suicidas

• No tiene llaves de su domicilio

• No conoce su dirección

• No puede comunicarse libremente con su familia o con personas ajenas al lugar en que trabaja.





Dónde denunciar

Brigada Investigadora de Trata de Personas BRITRAP-PDI

Fono: +569 4072 9659 (llamadas y mensajes whatsapp. 24 horas, 7 días de la semana)

OS-9 Carabineros

Fono: +562 9222 1070

Ministerio Público

Fono: 600 333 0000

Denuncia Seguro (call center para denuncia anónima)

Fono: 600 400 01 01