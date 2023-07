Hidrógeno Verde y el lanzamiento de un Comité Estratégico | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno

En Magallanes somos conscientes de la eventual llegada del Hidrógeno Verde y, por supuesto, de su posible relevancia para el desarrollo económico y sustentable de la región, como también, del país. Si bien se debe ser precavido con las expectativas y tener claridad en que no existe ninguna receta mágica o línea directa al desarrollo, la oportunidad que proporciona esta industria es incuestionable. Es por ello que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha decido formar un Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde (H2V) y anunciar una serie de medidas.

El día de ayer se hizo presentación de los integrantes del Comité, en donde se destaca la transversalidad, y que cuenta con la participación de diferentes actores de diversas disciplinas y frentes políticos. Esto último es fundamental, porque la industria no empieza ni termina con este Gobierno. Frente a ello, impulsar esta industria con una visión política de Estado y con un relato de unidad es la clave para su éxito.

Nuestro Ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que existe una real posibilidad de que la industria del Hidrógeno Verde se transforme en el motor del crecimiento de nuestro país. Este asunto ha sido uno de las grandes piedras de tope de la economía del país, Chile, entre el 2014 y 2023, solo ha crecido en promedio 1,9% al año. Además, se viene avanzando en un proceso de descarbonización que, con la llegada de esta industria, sería de gran ayuda.

En concreto, este potencial que hoy en día tiene el Hidrógeno Verde debe convertirse en un asunto real y tangible, no debe quedar como una eterna promesa. En muchos lugares del mundo hay deseos por producir este elemento, sin embargo, son pocos los países avanzando con un plan claro y con políticas concretas. Es innegable que Chile posee ventajas comparativas frente a otros países, pero para lograr el éxito se debe crear un marco normativo e institucional, diseñar infraestructura y preparar a las ciudades para este desafío. En tal sentido, la creación de este Comité va en dicha dirección, ese es el objetivo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Respecto al Comité, las y los integrantes son personas con una incuestionable trayectoria en el sector público, privado, académico y/o político. Desde la presencia de nuestra ex Presidenta, S.E Michelle Bachelet, pasando por el ex Ministro de Energía del segundo Gobierno del Presidente Piñera, Sr. Juan Carlos Jobet o el ex Ministro de Obras Públicas del primer Gobierno del Presidente Piñera, Sr. Hernán de Solminihac, hasta la Rectora de la Universidad de Chile, Sra. Rosa Devés o la Directora de la Universidad de Concepción, Sra. Marcela Angulo. Y, por supuesto, también vale la pena destacar que estará el Gobernador de nuestra Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Sr. Jorge Flies.

Dentro de los aspectos anunciados, hay que señalar que se implementarán una serie de políticas y un plan de acción para el desarrollo y materialización de la industria. En concreto, vale la pena mencionar: En primer lugar, el Plan Nacional de Fomento a la Producción de Hidrógeno Verde en Territorio Fiscal que otorgará 13 hectáreas de suelo fiscal en diferentes regiones del país con el fin de proveer de espacios de producción. En segundo lugar, se actualizará el plan de trabajo del mapa regulatorio del Hidrógeno Verde, con el fin de incorporar nuevas regulaciones. En tercer lugar, facilidad financiera desde CORFO para proyectos de Hidrógeno Verde en distintas etapas de desarrollo. En cuarto lugar, en 2024 se lanzará un programa de desarrollo de capacitación y entrenamiento en competencias asociadas a la producción del H2V, avanzado así en el capital humano. Además de otras medidas, también destacar la creación de un fondo de créditos tributario-imputables al impuesto de primera categoría para inversiones con elevado efecto multiplicador que incluye la dimensión “verde” y la incorporación del hidrógeno como tipología al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

A modo de cierre, el Gobierno del Presidente Boric busca elevar el asunto del Hidrógeno Verde como una medida que tenga carácter de política de Estado. Es por ello que la creación del Comité Estratégico para Plan de Acción de Hidrógeno Verde tiene una presencia transversal. Pero, aún más relevante, es considerar que estas son grandes noticias para nuestra región: Magallanes cuenta con la presencia de su Gobernador Regional y se han anunciado una serie de medidas que van en búsqueda de materializar la llegada de esta industria de forma clara y ordenada. En ello, nuestro Gobierno avanza y no claudica.