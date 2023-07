Junto a luchadoras por la democracia, Seremi de la Mujer invita a participar de la iniciativa “Tejiendo Memorias” en Magallanes

La instancia, en la que también participó el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y Seremi de Justicia y Derechos Humanos, busca recopilar, visibilizar y resguardar documentación de las mujeres y las diversidades a través de un proceso de construcción colectiva el que se materializará en un archivo digital.

Cartas a sus compañeros presos políticos, fotografías de manifestaciones, y un histórico lienzo de una de las más importantes organizaciones de mujeres que lucharon por la vuelta a la democracia en la región -Mujeres de Chile, MUDECHI-, fue parte de lo que se exhibió este viernes en las dependencias de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, lugar donde se lanzó a nivel regional la iniciativa “Tejiendo Memorias”, instancia que busca recopilar, visibilizar y resguardar archivos digitales de mujeres, diversidades y disidencias sexo-genéricas con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe civil-militar.

Con emocionantes relatos y memorias, tres de estas luchadoras sociales, Esther Huala, ex presa política del Liceo de Niñas, y actual integrante de la Agrupación de Mujeres Presas Políticas; María Angélica “Coca” Cárdenas, parte de las mujeres en resistencia de la década de los ’80 y cantora popular en distintas manifestaciones en contra de la dictadura; y Flor Mayorga, esposa de ex preso político y participante de movimientos y organizaciones de mujeres por la recuperación de la democracia en Natales, fueron parte del lanzamiento que busca destacar a la organización de mujeres en plena dictadura como uno de los primeros y más importantes procesos de recomposición del tejido social de la época.

“Buscamos hacer un aporte concreto a la memoria de las mujeres que aportaron para el retorno a la democracia. Y también cómo no recordar que precisamente a estas mujeres les debemos la existencia del Ministerio de la Mujer. Fueron estas mujeres las que pidieron democracia en el país y en la casa, quienes pese a ser vulneradas en sus derechos fundamentales, sostuvieron la vida. Queremos recoger esta memoria para una mejor democracia y así construir un mejor futuro”, declaró la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto con agradecer la iniciativa reconoció el histórico aporte y lucha de las mujeres: “Al igual que los hombres fueron perseguidas, fueron torturadas, y sufrieron la represión. Y a pesar de ello fueron las primeras en organizarse. Fueron las que sostuvieron las familias, las que tejieron las primeras redes de solidaridad, y eso muchas veces la historia lo invisibiliza. Este tipo de iniciativas donde se reivindica la importante lucha que jugaron son actos de justicia”, subrayó la autoridad.

María Angélica “Coca” Cárdenas, en representación de artistas de la época que lucharon por el retorno a la democracia, llamó a apoyar la instancia: «Creo que hay que mantener viva la memoria, no olvidar jamás lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. Tenemos que cuidar nuestra democracia y que jamás nunca vuelva a pasar lo que sufrimos y sufrieron muchos chilenos y chilenas”. En tanto, la representante de presas políticas de Magallanes, Esther Huala Aros, llamó a sobrevivientes de la represión a registrar sus testimonios: “Soy parte de las mujeres que estuvimos detenidas del año 1973 en adelante y quiero participar para el registro de estas memorias para que quede en la Historia de Chile registrado esos momentos. Quiero invitar a las personas que sufrieron lo mismo que yo en ese tiempo a que puedan hacer un pequeño registro sobre lo que vivieron, para que no se olvide y para que también sea parte reconocida de la historia”.

“Yo fui una de las mujeres que ayudaron a recuperar la democracia”

Son tantas las mujeres que a partir de 1973 lucharon contra la dictadura civil-militar “y muchas partieron sin ser reconocidas en vida”, lamentó Flor Mayorga Cárdenas, esposa de ex preso político y activa luchadora de Natales. Sosteniendo una copia del permiso que recibió del entonces intendente de la época, relata que fue una de las cinco personas – de hecho, la única mujer- que convocaron a una de las primeras manifestaciones públicas el 11 de octubre de 1986. “Convocamos al primer evento que reunió a todas las organizaciones políticas y aquellos que querían la recuperación de la democracia. Fuimos muy valientes en hacer este pedido, porque recaía en nosotros toda la responsabilidad de lo que ocurriera en el trayecto. Fue impresionante y me alegró tanto porque fue tanta la gente, tanta la multitud. Me recuerdo haber mirado desde la calle Nogueira hacia arriba, o Avenida España hacia arriba, y veía Independencia bajando ese mar de gente, y nos dimos cuenta de la necesidad de organizarnos para poder seguir adelante para recuperar la democracia”.

“Es muy necesario este reencuentro con la historia y con la memoria. Yo me comprometo y ojalá aquellas autoridades, dirigentes de organizaciones femeninas, busquen también a las mujeres que están en sus casas hace 40 años y que se presenten y digan: Yo fui una de estas mujeres que ayudaron a recuperar la democracia”, añadió doña Flor Mayorga.

Cómo Participar

Quienes quieran ser parte de esta construcción colectiva pueden enviar sus archivos digitalizados al correo tejiendomemorias@minmujeryeg.gob.cl. Las bases de la convocatoria se encuentran en la web https://minmujeryeg.gob.cl/ y los archivos digitalizados serán tratados de acuerdo a todas las convenciones vigentes y mediante un convenio, serán donados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al Archivo Nacional, para que pasen a formar parte de esta colección.

“La invitación es entonces a todas estas mujeres, que tienen recuerdos, que tienen memoria, que tienen registros, imágenes, cartas, entre otros objetos, es a que nos lo compartan. No podemos olvidarnos de estas historias de lucha y de vida. No podemos olvidarnos del tejido social, del apoyo y de las redes. Buscamos resguardar la memoria para cuidar nuestra democracia”, puntualizó la seremi Alejandra Ruiz Ovando.